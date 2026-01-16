PREMIER
Manchester United - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Manchester United - Manchester City de Premier League
Manchester United y Manchester City se enfrentan este sábado 17 de enero en Old Trafford en el partido de la Jornada 22 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester United - Manchester City y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Michael Carrick llegará a la disputa luego de haber empatado con el Burnley (2-2), empatado con el Leeds (1-1), empatado con el Manchester United (1-1) y derrotado al Newcastle (1-0), de manera que se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 32 puntos y +4 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron un empate con el Brighton (1-1), un empate con el Chelsea (1-1), un empate con el Sunderland (0-0) y una victoria contra el Nottingham Forest (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 2 de la clasificación con 43 puntos y +26 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Manchester United y Manchester City, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League, se disputa este sábado 17 de enero a las 13:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- Klopp, el anhelo de Florentino para la crisis más aguda: 'Lo está considerando
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- José Alberto, entrenador del Racing: 'Sin Barça y Madrid, ¿quién irá a Arabia el año que viene?
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional