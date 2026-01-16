Manchester United - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester United y Manchester City se enfrentan este sábado 17 de enero en Old Trafford en el partido de la Jornada 22 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester United - Manchester City y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Michael Carrick llegará a la disputa luego de haber empatado con el Burnley (2-2), empatado con el Leeds (1-1), empatado con el Manchester United (1-1) y derrotado al Newcastle (1-0), de manera que se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 32 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron un empate con el Brighton (1-1), un empate con el Chelsea (1-1), un empate con el Sunderland (0-0) y una victoria contra el Nottingham Forest (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 2 de la clasificación con 43 puntos y +26 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester United y Manchester City, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League, se disputa este sábado 17 de enero a las 13:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.