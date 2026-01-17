Manchester United - Manchester City, en directo: jornada 22 de la Premier League, hoy en vivo

En directo
Manchester United - Manchester City, en directo: jornada 22 de la Premier League
Sigue en directo y online el derbi de Mánchester entre United y City
Sergi Bescós I Lázaro
United y City se miden en un derbi de alta tensión con mucho en juego.
Sigue aquí en SPORT este auténtico partidazo.
United (0-0) City I Min 35
Nuevo saque de esquina para el City tras un error de Lammens.
United (0-0) City I Min 34
Pues se confirma el fuera de juego de Diallo. Nuevo susto para el City que está teniendo muchos problemas para sentirse cómodo en el campo.
United (0-0) City I Min 32
¡Gol anulado al United! Marca Diallo tras regatear a Donnarumma pero el extremo del United estaba en fuera de juego.
United (0-0) City I Min 32
Cayó Mbeumo en el área y la grada pide penalti. El árbitro dice que nada de nada.
United (0-0) City I Min 30
Ahora es el United quién está creando peligro por las bandas. Dorgu y Diallo amenazando y abriendo mucho el campo para los diablos rojos.
United (0-0) City I Min 29
Estamos llegando a la primera media hora de partido. Derbi muy igualado pero con mejores sensaciones para los locales.
United (0-0) City I Min 28
El City está dependiendo mucho de la habilidad individual de sus dos extremos. El United muy sólido en defensa.
United (0-0) City I Min 25
Se le ve bastante cómodo al United en esta primera media hora de partido. No está sufriendo en exceso en defensa y en ataque ha conseguido sorprender varias veces a los de Pep.
United (0-0) City I Min 24
Nuevo saque de esquina del City. Doku de lo más destacado de los skyblues, creando peligro por banda izquierda.
United (0-0) City I Min 23
Está creciendo en el partido el United. Cada vez llegando con más peligro al campo del City.
