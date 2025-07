El Manchester United le pone precio a Onana

André Onana llegó al Manchester United en 2023 como el sucesor de David De Gea en la portería de Old Trafford. Los 'Red Devils' apostaron fuerte por el camerunés y le pagaron 52 millones de euros al Inter de Milan, convirtiéndolo en el cuarto portero más caro de toda la historia. Sin embargo, dos temporadas después de su fichaje y una infinidad de errores garrafales han hecho que el conjunto inglés haya empezado a escuchar ofertas por él.

Su precio de salida estaría en torno a los 30 millones de libras (34 millones de euros), según informa The Sun. Una cifra muy inferior a la que pagó el United hace dos temporadas y que evidencia la perdida de valor de un jugador que no ha terminado de adaptarse a la Premier League.

Interesa en el Príncipado

Según reporta el 'Daily Mail', el AS Mónaco preguntó por su situación, pero no estaría dispuesto a abonar la cantidad que reclamaba un Manchester United que, en ningún caso, ve que el refuerzo de la portería sea una prioridad. No por el buen rendimiento del canterano del Barça, sino porque las urgencias que tienen en la parcela ofensiva ha acaparado toda la atención de Rubén Amorim y la dirección deportiva de la entidad.

Onana, el problema que se avecina / EFE

A pesar de que visto en perspectiva el fichaje del guardameta camerunés no fue la mejor estrategia, en 2023 tenía un buen cartel. Onana fue el portero titular del Inter de Milán que llegó a la final de la Champions en la que cayó por 1-0 frente al Manchester City. Además, ese año fue el tercer portero menos goleado de la competición y se consagró como uno de los principales porteros del momento, demostrando que el nivel que exhibió en el Ajax de Ten Hag era más que real.

Superado por las expectativas

No obstante, el sobrepago del club inglés y la ardua tarea para llenar los zapatos de una leyenda como David De Gea, sumado a los graves errores que ha cometido, han terminado por lastrar mucho el paso de Onana por Manchester, el cual, podría estar a punto de llegar a su fin.