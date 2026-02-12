¡El Manchester United, envuelto en una polémica xenófoba!

Habían remontado el vuelo en la Premier League, habían logrado ese lavado de cara que se le exigía a Michael Carrick y todo el mundo hablaba del (no) corte de pelo de su aficionado Frank Ilett. Pero este Manchester United no gana para disgustos ni en su mejor momento en años.

La última polémica, de hecho, nada tuvo que ver con lo sucedido en el terreno de juego, donde el equipo encadena cinco jornadas consecutivas sin perder con cuatro victorias y un empate, precisamente hace un par de días frente al West Ham.

Pero entonces apareció Jim Ratcliffe, uno de los dueños del Manchester United (se hizo con el 27,7% del club en diciembre de 2023), para soltar un discurso con tintes racistas que han rodeado de polémica al entorno 'red devil'.

Un país "colonizado"

En una entrevista con 'Sky', el magnate británico dueño de INEOS, una de las químicas más importantes del mundo, aseguró que el Reino Unido se encuentra "colonizado" por inmigrantes que agotan todos los recursos del país.

El Manchester United celebra una de sus victorias / The Sun

"No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes", dijo uno de los empresarios más ricos del país, aunque con residencia fijada en Mónaco.

"El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", añadió Ratcliffe en un polémico discurso que no ha tardado en ser desmentido, ya que la oficina de estadística del país cifra la población en 67 millones en 2020 y en 70 millones a mediados de 2024.

La economía, criticada

Más allá de su discurso en contra de tanta inmigración, el dueño del Manchester United también habló de economía y del primer ministro Keir Starmer: "Creo que Keir es un buen hombre, me gusta, pero tiene un trabajo muy duro, y creo que tienes que hacer cosas muy difíciles para devolver al Reino Unido a su cauce. Ahora mismo la economía británica no está en un buen momento".

Jim Ratcliffe, en el centro, durante un partido en Old Trafford / AP

También tuvo tiempo para valorar su gestión en el Manchester United, criticada por su política de recortes, por despedir a más de 400 trabajadores y por atizar a leyendas de la entidad 'red devil' como Alex Ferguson, retirándole la pensión.

"He sido impopular en el Manchester United por los cambios que he hecho, pero creo que han sido para mejor, en mi opinión. Creo que estamos empezando a ver algunas pruebas de ello. Pero creo que en el país existen problemas similares. Si quieres lidiar con grandes problemas como la inmigración, con la gente que pide ayudas en lugar de trabajar... Si quieres lidiar con ello vas a tener que tomar medidas que son impopulares y que requieren de coraje", concluyó Ratcliffe.

Exigen disculpas

Las respuestas no tardaron en llegar. En ese sentido, el primer ministro británico Keir Starmer ha exigido a Ratcliffe que se disculpe públicamente por su discurso contra la inmigración. "Ofensivo y erróneo. El Reino Unido es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debe disculparse", escribió en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

También se pronunció al respecto el grupo oficial de musulmanes del Manchester United, con un comunicado tajante en el que califica sus palabras como "muy preocupantes": "El United es un club global construido en la diversidad. La fuerza de nuestro club y de nuestro país está en la diversidad. Apoyamos a todas las comunidades que rechacen el racismo, el antisemitismo, la islamofobia y el odio en todas sus formas y pedimos un liderazgo que una en lugar de dividir".