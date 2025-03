Los despidos masivos en el Manchester United, la deuda impagable y la comida prohibida: "Es típico de un billonario, no les importa una mierda"

El Manchester United vive uno de los peores momentos de su historia. Una deuda pendiente con los Glazer cifrada en más de un billón de euros. Más de 300 millones de deuda en traspasos. Despidos masivos de trabajadores del club: 250 el año pasado y entre 150 y 200 más esta temporada, fruto del 'plan de transformación' de la entidad bajo el control de Jim Ratcliffe. Una caída en picado provocada por una gestión nefasta de un club a la deriva, con un estadio que se cae a pedazos, un equipo que sufre la pérdida de Sir Alex Ferguson en el banquillo y sigue arrastrándose desde entonces. Y, lógicamente, los aficionados están hartos.

Para analizar la crítica situación económica y deportiva del Manchester United, en SPORT charlamos con George Baker, uno de los miembros fundadores del FC United of Manchester, un club fundado por aficionados Red Devils en 2005 (precisamente cuando llegaron los Glazer) y con James Young; periodista del United We Stand y de la BBC.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Todo empezó hace ahora veinte años, cuando la familia Glazer, propietaria también de la franquicia de la NFL Tampa Bay Bucaneers, pidió un enorme préstamo contra el club para financiar la compra del Manchester United en 2005. En aquel momento, los Red Devils no registraban ninguna deuda y estaban limpios económicamente. Esta deuda ha ido ahogando al club con el paso de los años, sumado al enorme gasto en fichajes y a la progresiva destrucción del club a nivel deportivo, alejándose de sus competidores en la lucha por títulos en Inglaterra.

Avram Glazer y Joel Glazer, propietarios del Manchester United / AFP

"El principal problema es la deuda de más de un billón de libras, y esa es la principal preocupación de los aficionados desde la compra en 2005 por los Glazer. Nunca lo deberían haber permitido", explica James. "Todo tiene que ver con los Glazer. Quieren más poder, más dinero, y no piensan en vender. Nada va a cambiar", añade George. En diciembre de 2023, Sir Jim Ratcliffe, dueño de la química INEOS, adquirió el 29% del club por un valor de casi 2 billones de euros. Ratcliffe, nacido en Mánchester y presentado como un billonario salvador, pasó a tener el control de las operaciones futbolísticas del United y llegó a ilusionar a los aficionados que veían en él una posible mejora respecto a los Glazer.

LAS RIDÍCULAS DECISIONES DE JIM RATCLIFFE

Sin embargo, el tiempo ha dejado a cada uno en su sitio. Desde su llegada a Old Trafford, Ratcliffe ha tomado decisiones muy polémicas que le han costado toda su credibilidad: el despido de Dan Ashworth como director deportivo solo cinco meses después de contratarlo (le costó 5 millones al club), los despidos de hasta 250 trabajadores el año pasado, el despido de Sir Alex Ferguson como embajador del club, quitar la cena de Navidad, subir el precio de las entradas a los socios, los nuevos 200 despidos de trabajadores anunciados recientemente junto a medidas tan ridículas como retirarle el servicio de comida en la cantina a los trabajadores y al staff (excluyendo a la plantilla), que tendrán una pieza de fruta y un sándwhich a partir de ahora.

A pesar de la gran cantidad de personal y todos los recortes en trabajadores, el United paga solo 55 libras en salarios por cada 100 de ingresos, el tercer salario más bajo de la Premier League y muy por debajo del límite recomendado de 70 que recomienda la UEFA. "Es un comportamiento típico de un billonario, ir a por la gente de abajo, no les importa una mierda. El dinero que se ahorrará con estos despidos de los trabajadores ni siquiera iguala el pago de los intereses anuales de la deuda del club. Cuando ves a jugadores como Casemiro cobrando 300.000 libras a la semana y jugando como está jugando con esta actitud... aquí sí que podrías ahorrar mucho dinero", apunta George.

Jim Ratcliffe, en el centro, durante un partido en Old Trafford / AP

El 'plan de transformación' del club lo justifica todo, en el marco de unas decisiones absolutamente necesarias para revertir la crisis económica. ¿O no es tan así? "El club se está ahorrando 2 o 3 millones de euros anuales en los contratos del staff, comparado al salario de los jugadores es ridículo.Yo me pregunto, ¿qué piensa Jim Ratcliffe con estos recortes y cómo piensa recuperar todo ese dinero? Especialmente si acaban construyendo un nuevo estadio", añade James. El United cifraba en más de 200 millones las mejoras necesarias para reacondicionar Old Trafford, uno de los estadios más grandes y con más historia de Inglaterra, mientras que desde la temporada 2020/21 han invertido 918 millones de euros en fichajes (sin contar ventas), siendo el de la 22/23 el de mayor gasto con un balance de -220 milones.

LO QUE INDIGNA A LOS AFICIONADOS

¿Cómo pretendes justificar los despidos de los trabajadores del club, los que menos dinero ganan, sin recortar el sueldo del staff, representantes y de quienes se sientan en el palco, mientras sigues pagando un dineral en traspasos y en salarios? Las decisiones de Jim Ratcliffe no hay por dónde cogerlas, y menos cuando la familia Glazer sigue en la sombra pese a tener toda la opinión pública en su contra.

Así lo ven George y James: "La gente necesita recordar que es un hombre de negocios antes que un hombre de fútbol, le importa más hacer dinero que nada. La gente que dice que es local y de Mánchester... Invirtió en todos tipos de deportes antes de llegar al United y está intentando deshacerse de todos ellos. No son personas de fútbol, pagando muchísimo dinero en salarios y en fichajes, dejando marchar gratis a David De Gea... lo están gestionando solo desde una perspectiva de negocio".

El estadio de Old Trafford visto desde arriba / EFE

Los Glazer dejaron de cobrar la cifra anual cercana a los 15 millones de euros anuales en tasas de gestión hace tres años, y este puede ser un motivo por el que vendieron el 25% a Jim Ratcliffe. Los aficionados siguen pidiendo en masa que los Glazer vendan todo lo que les queda de la propiedad y abandonen el club, pero el futuro es muy pesimista para el club y no hay una solución sencilla a la vista: "El problema es que el club vale muchísimo dinero. El Manchester United está destinado a pasar entre billonarios, empresas millonarias o tecnológicas, las únicas que se pueden permitir entrar en la propiedad. Me encantaría ver un Manchester United propiedad de los aficionados, pero no es viable porque hay millones en el mundo. Es muy triste ver cómo el fútbol se ha convertido en solo un negocio".

Todos quieren que los Glazer se marchen, pero siguen ahí y el ruido no les afecta. "Saben que no son del agrado de los fans, pero siguen ahí porque ganan dinero. Mourinho dijo que el mayor logro en su carrera había sido acabar segundo la temporada, y quizás tenía razón. El problema está arriba en el palco, en la directiva. No será una decisión de corazón cuando dejen el Manchester United, será una cuestión puramente económica".