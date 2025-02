¿Puede el Manchester United descender a Segunda División?

No son tiempos fáciles en Old Trafford. El Manchester United atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El club es un auténtico polvorín y las palabras de una leyenda como Rio Ferdinand han sentado como un jarro de agua fría para sus aficionados. Cuando parece que nada puede ir a peor, aparece un nuevo miedo: ¿Cabe la posibilidad de descender esta temporada de la Premier League? Parecía imposible, pero el equipo va en caída libre y peores cosas se han visto a lo largo de la historia.

El conjunto de Ruben Amorim suma dos derrotas consecutivas en Premier League antes rivales directos en la lucha por no temer al descenso (0-2 ante el Crystal Palace y 1-0 ante el Tottenham), rivales teóricamente asequibles para el Manchester United. Aunque si algo nos ha enseñado esta temporada los Red Devils es que ya no hay victoria fácil ni ante el Southampton, uno de los peores colistas de los últimos años que lleva desdendido desde que pisó la liga.

Ruben Amorim, tras la derrota ante el Bournemouth / EFE

Han perdido 12 veces ya en lo que va de temporada, el mayor número de derrotas en los primeros 25 partidos de una temporada liguera desde la 1973/74. Adivinen lo que pasó aquel año. Efectivamente, descenso. "Solo los Wolves y el West Ham separan a mi club de los puestos de descenso. ¿Os dais cuenta de lo cerca que estamos? Alguien dijo que necesitamos 11 puntos solo para mantenernos", avisó un preocupado Rio Ferdinand en su canal de 'Youtube'.

La situación del equipo es insostenible, y no parece tener solución a corto plazo. Amorim, que llegó en noviembre, suma ocho derrotas, cuatro victorias y dos empates en Premier League: un registro inaceptable para cualquier técnico del Manchester United. El crédito se le empieza a agotar, pues los jugadores han dejado de creer en su idea de juego y la tensión en el vestuario se puede cortar con un cuchillo. El club piensa en su despido y ya tendría a hombres como Zidane, Tuchel, Pochettino o Thomas Frank en la recámara. Salvo la irrupción de Diallo, los momentos de Zirkzee y la veteranía de Maguire, todo es un caos.

TENSIÓN EN EL PALCO

Por si fuera poco, si levantamos la cabeza del césped y miramos al palco la crispación es todavía más grande entre los aficionados. El Manchester United atraviesa una de las peores crisis económicas de sus últimos años, con pérdidas millonarias que han provocado recortes drásticos y centenares de despidos de trabajadores del club. Sir Jim Ratcliffe, el nuevo máximo responsable de la entidad junto a la familia Glazer, ya se cargó a 250 personas (según la 'BBC') además de retirar la condición de embajador del club a una institución como Sir Alex Ferguson. Un auténtico despropósito.

Jim Ratcliffe, dueño de Ineos / Twitter

Se esperan un centenar de despidos más en el club para tratar de frenar los 340 millones de euros en pérdidas que registran los Red Devils en los últimos tres años, fruto de la desaparición del equipo en la Champions League y la inversión descontrolada en fichajes. La postura de los fans está muy clara: no quieren más despidos, quieren perder de vista a los Glazer y recuperar el control de su club de fútbol. Rio Ferdinand lo tiene claro: "¿Podemos recortar un poco del dinero que estáis sacando del club como tarifa de gestión casi cada año, que está entorno a los 20 millones de libras (24 millones de euros), y sacrificarlo por el bien del club y darnos la oportunidad para volver a estar arriba?".

UN CALENDARIO EXIGENTE

Quien avisa no es traidor, y Ferdinand es un tipo muy leal. Sus advertencias tienen toda la razón del mundo: lo que le viene al Manchester United por delante es un precipicio sin paracaídas. Con eliminatoria de FA Cup de por medio ante el Fulham (2 de marzo), los Red Devils se juegan la vida en la Premier en las 13 jornadas que restan. Si no empiezan a sumar de tres en tres y no ganan las dos primeras 'finales', más de uno se empezará a plantear seriamente lo de pensar en Championship. Los cimientos de Old Trafford, que suficientemente castigado está ya, no aguantarían un descenso.

22/02: Everton - Manchester United

26/02: Manchester United - Ipswich Town

09/03: Manchester United - Arsenal

16/03: Leicester - Manchester United

01/04: Nottingham Forest - Manchester United

05/04: Manchester United - Manchester City

ASÍ ESTÁ LA LUCHA POR LA SALVACIÓN: SALTARÁN CHISPAS

12 - Tottenham, 30 puntos

13 - Crystal Palace, 30 puntos

14 - Everton, 30 puntos

15 - Manchester United, 29 puntos

16 - West Ham, 27 puntos

17 - Wolves, 19 puntos

18 - Ipswich Town, 17 puntos

19 - Leicester, 17 puntos

20 - Southampton, 9 puntos