Manchester United, una crisis sin precedentes desde 1992

Manchester vuelve a ser azul. La ciudad, que por años estuvo bajo dominio del Manchester United, se reafirmó como 'Skyblue' después de que los de Pep Guardiola se impusieran por un contundente 3-0 a los 'Red Devils' en el derbi y confirmaran su pésimo arranque de temporada.

Los tantos de Phil Foden y Haaland, por partida doble, cayeron como un jarro de agua fría para un equipo que fue eliminado por el Grimsby Town, de League Two, de la EFL Cup; y tan solo ha conseguido 4 puntos en las primeras 4 jornadas de Premier League, el peor arranque liguero desde la temporada 1992-93, según The Mirror.

Amorim y unos números más que insuficientes

Uno de los más señalados por el mal momento del club fue su técnico, Ruben Amorim. El luso llegó a Manchester en noviembre de 2024 y desde entonces ha disputado 31 partidos en la Premier League, consiguiendo tan solo ocho triunfos y siete empates que le dejan con un registro de un punto por partido, el peor de la Premier League desde su llegada. A pesar de que el técnico llevó a los suyos hasta la final de la Europa League -donde cayeron por 1-0 ante el Tottenham-, en Old Trafford se les está acabando la paciencia. Y es que, desde la temporada 2016-17 en la que conquistaron la Europa League, la Community Shield y la EFL Cup, tan solo han levantado dos trofeos: la FA Cup de 2024 y la EFl Cup de 2023. Necesitan títulos de forma inminente.

El preparador lisboeta fue abordado en la rueda de prensa posterior y defendió su estilo de juego: "Cuando quiera cambiar mi filosofía, la cambiaré. Si no, tendrás que cambiar al hombre". También mandó un mensaje a la parroquia 'Red Devil', asegurando que "voy a darlo todo y haré todo lo posible pensando en lo mejor para el club. Siempre es el mismo mensaje y luego, no es mi decisión el resto", añadió.

Un gasto superlativo en verano

Tras una primera temporada de adaptación en la que la permisividad con los malos resultados de Amorim fue mayúscula, el Manchester United se gastó 250.7 millones de euros en fichajes. Los ingleses fueron el quinto equipo que más se gastó en la Premier League y el tercero con el balance negativo más alto (-176.5 millones de euros) por detrás del Arsenal y el Liverpool. Los mancunianos cerraron hasta cinco incorporaciones, en su mayoría enfocados en la parcela ofensiva, para paliar los escasos 44 goles que marcaron la temporada pasada, su peor cifra desde el curso 1973-74 en el que marcaron 38 goles y descendieron a Segunda División.

Bryan Mbeumo, en acción con la camiseta del Manchester United / Agencias

Los de Amorim se gastaron 76.5 millones de euros en Benjamin Sesko, 75 en Bryan Mbeumo y 74.2 en Matheus Cunha. Además de los 21 invertidos por el portero Senne Lammens y los 4 en el lateral izquierdo Diego León. Aun así, los problemas del United no se han esfumado. De hecho, siguen creciendo cada día más, avivados por unos fatídicos resultados que siguen siendo la gran losa de un equipo que sigue sin carburar.

Un futuro incierto, sin competición europea

A todos estos contratiempos, el conjunto inglés afrontará su primera temporada sin competición europea desde la campaña 2014-15. Los ingleses apostaron fuerte este verano para volver a la zona noble de la tabla, pero el arranque no está cumpliendo las expectativas.

Además, en un año en el que podrían centrarse en las competiciones domésticas, ya han sido eliminados de una en las primeras de cambio y en Premier ya están a cinco puntos de las posiciones de Champions, una cifra que parece que seguirá creciendo visto el nivel exhibido en sus primeros partidos.