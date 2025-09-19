Manchester United - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester United y Chelsea se enfrentan este sábado 20 de septiembre en Old Trafford en el partido de la Jornada 5 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester United - Chelsea y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Rúben Amorim llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Manchester City (3-0), derrotado al Burnley (3-2), empatado con el Fulham (1-1) y perdido ante el Arsenal (1-0), de manera que se ubica en el decimocuarto puesto de la tabla con 4 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Enzo Maresca registraron un empate con el Brentford (2-2), una victoria sobre el Fulham (2-0), una victoria sobre el West Ham (5-1) y un empate con el Crystal Palace (0-0), por lo que se ubican en el lugar número 5 de la clasificación con 8 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, ambos clubes han experimentado seis empates y dos victorias, por lo que el historial está perfectamente equilibrado. Sin embargo, las conquistas más recientes corresponden al Chelsea, que se ha impuesto en dos de los últimos tres partidos.

En las próximas jornadas, el Manchester United se estará enfrentando al Brentford, al Sunderland, al Liverpool y al Brighton, mientras que el Chelsea se topará con Brighton, Liverpool, Nottingham Forest y Sunderland.

HORARIO DEL MANCHESTER UNITED - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Manchester United y Chelsea, correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League, se disputa este sábado 20 de septiembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Manchester United y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.