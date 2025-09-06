¡El United se cargará a Onana!

El mercado de fichajes cerró el pasado lunes en gran parte de Europa, pero eso no impide a los equipos seguir rastreando jugadores con la carta de libertad. Incluso hay clubes que todavía pretenden deshacerse de futbolistas con los que no cuentan. Es el caso del Manchester United, que le ha buscado destino a André Onana.

El guardameta camerunés, titularísimo en el United durante las últimas dos temporadas, tiene las horas contadas en Old Trafford. El ex del Inter y del Ajax no cuenta ni para Rúben Amorim ni para la dirección deportiva del club británico, que no ha cesado este verano en su intento por buscarle nuevo equipo.

Algo que podría haber solventado en las últimas horas. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United habría llegado ya a un acuerdo verbal con el Trabzonspor para la cesión de Onana hasta final de temporada. Cabe recordar que en Turquía el mercado sigue abierto, por lo que se puede fichar hasta el próximo 12 de septiembre.

Onana, la última palabra

Ahora la última palabra la tiene el meta camerunés, que deberá tomar una decisión próximamente. Todo apunta a que Turquía será su próximo destino tras no haber participado en ninguno de los tres partidos disputados por el United en la Premier hasta el momento.

De hecho, tan solo fue titular el 27 de agosto en la EFL Cup, cuando el United cayó eliminado a manos de un equipo de cuarta categoría. Hasta once penaltis le anotó el Grimsby Town a André Onana, algo que sentenció su figura en el equipo definitivamente.

Lammens impulsa el adiós

El guardameta titular para Amorim en Liga es precisamente el turco Bayindir, suplente de Onana el año pasado, mientras que los 'red devils' se cubrieron las espaldas en el último día de mercado con la incorporación del joven portero Senne Lammens. El belga, fichaje estratégico del club, se hará muy probablemente con la titularidad más pronto que tarde, al no convencer tampoco Bayindir en las tres primeras jornadas de Liga.

Con la salida de Onana, se cerrará así un capítulo nefasto para la dirección deportiva del United. Onana aterrizó en Old Trafford en 2023 procedente del Inter de Milán a cambio de más de 50 millones de euros, pero sus múltiples actuaciones desastrosas han terminado por cansar a los 'red devils', que incluso optan por la fórmula de la cesión con el objetivo de deshacerse sí o sí del camerunés de 29 años.