Manchester City - Wolves: Horario y dónde ver el partido de Premier League

A qué hora y dónde ver el Manchester City - Wolves de Premier League

El Manchester City ha de recuperarse en Premier tras una sorpresiva derrota en Champions League

El Manchester City ha de recuperarse en Premier tras una sorpresiva derrota en Champions League / BBC

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Manchester City y Wolves se enfrentan este sábado 24 de enero en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 23 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Wolves y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Manchester United (2-0), empatado con el Brighton (1-1), empatado con el Chelsea (1-1) y empatado con el Sunderland (0-0), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 43 puntos y +24 en el diferencial de goles.

Guardiola, tras la humillación del Bodo: "Todo nos sale mal"

Guardiola, tras la humillación del Bodo: "Todo nos sale mal"

Por su parte, los comandados por Rob Edwards registraron un empate con el Newcastle (0-0), un empate con el Everton (1-1), una victoria sobre el West Ham (3-0) y un empate con el Manchester United (1-1), por lo que se ubican en el lugar número 20 de la clasificación con 8 puntos y -26 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - WOLVES DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y Wolves, correspondiente a la Jornada 23 de la Premier League, se disputa este sábado 24 de enero a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - WOLVES DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Wolves se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS