Manchester City - Wolves: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y Wolves se enfrentan este sábado 24 de enero en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 23 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Wolves y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Manchester United (2-0), empatado con el Brighton (1-1), empatado con el Chelsea (1-1) y empatado con el Sunderland (0-0), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 43 puntos y +24 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Rob Edwards registraron un empate con el Newcastle (0-0), un empate con el Everton (1-1), una victoria sobre el West Ham (3-0) y un empate con el Manchester United (1-1), por lo que se ubican en el lugar número 20 de la clasificación con 8 puntos y -26 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - WOLVES DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y Wolves, correspondiente a la Jornada 23 de la Premier League, se disputa este sábado 24 de enero a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - WOLVES DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Wolves se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.