Manchester City - West Ham: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y West Ham se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 17 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - West Ham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber derrotado al Crystal Palace (3-0), derrotado al Sunderland (2-0), derrotado al Fulham (5-4) y derrotado el Leeds (3-2), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 34 puntos y +22 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Nuno Espírito registraron una derrota contra el Aston Villa (3-2), un empate con el Brighton (1-1), un empate con el West Ham (1-1) y una derrota contra el Liverpool (2-0), por lo que se ubican en el lugar número 18 de la clasificación con 13 puntos y -13 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - WEST HAM DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y West Ham, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - WEST HAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y West Ham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.