Manchester City - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Manchester City - Tottenham de Premier League
Ronald Goncalves
Manchester City y Tottenham se enfrentan este sábado 23 de agosto en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 2 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City y Tottenham y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber derrotado a los Wolves (4-0), en su partido de debut, de manera que se ubica en la cúspide de la tabla con 3 puntos y +4 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron una victoria sobre el Burnley (3-0) durante su primer enfrentamiento de la temporada, por lo que se ubica en los puestos altos de la clasificación con 3 puntos y +3 en el diferencial de goles.
Teniendo en cuentas sus enfrentamientos recientes, ambos clubes se presentan con un historial reñido sumando cada uno tres victorias y tres empates, dentro de los que la más reciente conquista obedece a los citizens como parte de la edición pasada de Premier League.
En las próximas jornadas, el Manchester City se estará enfrentando al Brighton, al Manchester United, al Arsenal y al Burnley, mientras que el Tottenham se topará con Bournemouth, West Ham, Brighton y Wolves.
HORARIO DEL MANCHESTER CITY - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre el Manchester City y Tottenham, correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League, se disputa este sábado 23 de agosto a las 13:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre el Manchester City y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
