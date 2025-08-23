En Directo
PREMIER LEAGUE
Manchester City - Tottenham, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo
Sigue en directo el segundo partido de la temporada de la Premier League del Manchester City ante el actual campeón de la Europa League, el Tottenham Hotspur
Xavi Turu
MIN. 18
¡¡Otra para Marmoush!! El 7 de los de Guardiola está teniendo mucha presencia ofensiva, pero poco acierto de cara a puerta.
MIN. 16
Ait Nouri está siendo atendido por un mal gesto en el tobillo. Se está quejando y veremos si puede seguir el del City.
MIN. 12
Sube el ritmo de juego el City. Marmoush regatea dentro del área y vuelve a probar un tiro cruzado que obliga a Vicario estirarse y despejar el tiro.
MIN. 10
¡¡La primera clara para el City!! Error en la cesión de la zaga de los Spurs y a punto estuvo de aprovecharlo Marmoush con un tiro cruzado que se marchó por muy poco.
MIN. 9
Le pegó con todo Pedro Porro, pero la pelota finalmente no acabó entre los tres palos.
MIN. 8
Otra falta para los visitantes. Falta de Haaland y de nuevo Pedro Porro al frente de la pelota.
MIN. 6
Falta para los Spurs que le pegó Pedro Porro desde el lateral, pero Haaland en tareas defensivas despeja el balón.
MIN. 4
Llegada por banda izquierda de Marmoush que erró con su pase atrás y pierde la pelota para los suyos. Sigue tocando el City.
MIN. 2
Todo el Tottenham encerrado atrás defendiendo...
MIN. 1
El City con la presión muy alta para dificultar la salida de la pelota al conjunto visitantes. Los de Pep ya se han hecho con la pelota y buscan marcar el ritmo juego.
