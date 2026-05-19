El Manchester City ya tiene al sustituto de Pep Guardiola: acuerdo total con Enzo Maresca

Lamentablemente, todo llega a su fin. Fue bonito mientras duró. Y, Pep Guardiola, dejará un legado inigualable en Mánchester. Será el fin de la época más gloriosa del Manchester City y del propio Pep: 20 títulos en 10 temporadas. Casi nada. Ha levantado seis Premier, cino Carabao Cup, cuatro FA Cup, tres Community Shields, una Champions, una Supercopa de Europa y una Mundial de Clubes. Este año ha conquistado ambas copas y podría - aunque parece improbable - poner la guinda con la Premier y despedirse con un triplete nacional.

El club es consciente de la decisión del catalán, a quien le quedan dos partidos para despedirse con el equipo con el que ha hecho historia: ante el Bournemouth a domicilio y frente al Aston Villa en casa. El Etihad Stadium le brindará el homenaje que merece.

Es una de esas despedidas que duelen. Y mucho. Marcó un antes y un después en el fútbol inglés. Pero en un mundo de prisas e inmediateces, toca mirar hacia delante y pensar en su sustituto. Y en el Manchester City hace tiempo que tienen claro quién iba a ser su heredero: Enzo Maresca. Su discípulo.

Enzo Maresca, en el partido de Champions ante la Atalanta / Associated Press/LaPresse / LAP

Viejo conocido

De hecho, lo acaba de confirmar Fabrizio Romano: el acuerdo verbal entre entrenador y club es total. El italiano siempre había sido considerado el sustituto natural e ideal de Pep Guardiola. Firmará un contrato inicial de tres temporadas.

Ya está trabajando en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Conoce el club como el que más, pues formó parte del 'staff' de Pep y ha sido el elegido por Hugo Viana. Lógicamente, el vacío de Pep será difícil de llenar, por no decir imposible: es el mejor entrenador de la historia del Manchester City.

Enzo Maresca es el sustituto natural de Pep Guardiola / X

El italiano fue la mano derecha de Pep durante la temporada 2022/23 y después inició su primera aventura como primer entrenador en el Leicester. Un año más tarde, en 2024, firmó por el Chelsea. Su salida fue abrupta, pues fue despedido - de mutuo acuerdo - por desavenencias con la directiva, pero hizo un gran trabajo en Stamford Bridge: conquistó la Conference y el Mundial de Clubes.

Cuenta Ben Jacobs que está más que listo para volver al trabajo. Ha dedicado su tiempo fuera del fútbol a estudiar las tendencias del deporte y a aprender de varias figuras del mundo deportivo, entre ellas el entrenador de voleibol Julio Velasco. Por lo visto, le llegaron ofertas de otros clubes de la Premier, LaLiga y la Serie A, pero se sintió atraído por la propuesta 'cityzen' debido a la sinergia con el proyecto y los dirigentes del club.

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Bendecido por Pep

Le dedicó Pep unas bonitas palabras a Maresca el pasado mes de diciembre, justo después de la derrota del Chelsea ante el Leeds: "Uno de los mejores entrenadores del mundo, Enzo Maresca, lo conozco bastante bien, pero el trabajo que ha realizado en el Chelsea no se valora lo suficiente. Ganar el Mundial de Clubes, la Conference League, clasificarse para la Champions League en una liga tan difícil con un equipo joven. Es excepcional".