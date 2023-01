El Manchester City no se posiciona con la absolución de Mendy

"Dado que hay dos vías aún abiertas relacionadas con este caso, el club no está en posición para comentar nada ", aseguró la entidad Mendy fue declarado no culpable de siete de los nueve cargos de agresión sexual que pesaban sobre él, pero quedan dos en los que el jurado no llegó a un veredicto

El Manchester City no ha tomado posición tras la absolución de Benjamin Mendy, que fue declarado no culpable de siete de los nueve cargos de agresión sexual que pesaban sobre él. El conjunto de Mánchester emitió este viernes un comunicado una vez que se hizo pública la decisión del jurado.

"El Manchester City está al corriente del veredicto que la corte de Chester ha tomado hoy, en la que un jurado ha declarado no culpable a Benjamin Mendy de siete cargos. El jurado no ha llegado a un veredicto en dos cargos más y el juicio se ha acabado".

Al no haber llegado el jurado a un veredicto en un cargo de violación y en otro de intento de violación, podría haber un nuevo juicio para esclarecer estos dos cargos.

"Dado que hay dos vías aún abiertas relacionadas con este caso, el club no está en posición para comentar nada en este momento", añadió el City.