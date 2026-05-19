El Manchester City nombrará una grada en honor a Guardiola

A falta del comunicado oficial, Pep Guardiolasaldrá del Manchester City al finalizar la temporada el próximo domingo 24 de mayo y el equipo planea despedirlo a lo grande e inmortalizarlo en su estadio como muestra de agradecimiento.

Como fue reportado primero por Rob Dawson y Mark Ogden (ESPN), el club planea nombrar una grada del Etihad Stadium en honor a Guardiola, quien se despedirá como el mejor entrenador en su historia, después de una década en el cargo.

Aún se desconoce cuándo será la ceremonia de renombramiento de la grada y cuál será, sin embargo, algunos aficionados han solicitado que sea la grada norte, sometida esta temporada a rehabilitaciones para aumentar la capacidad del estadio con 7 mil nuevas localidades y un total de 62.700 en el estadio.

El club realizará un evento este miércoles para probar las medidas de seguridad de la nueva grada y en caso de ser una prueba exitosa, planea abrirla totalmente en el cierre de temporada el próximo 24 de mayo ante el Aston Villa.

El máximo honor

Bajo el mando de Guardiola han brillado figuras que también han sido inmortalizadas en el Etihad Stadium, tales son las de Sergio 'Kun' Agüero, David Silva y Vincent Kompany; quienes ya tienen estatuas en los alrededores del recinto y aún se espera la de Kevin De Bruyne.

Pero el de Guardiola será un honor reservado para la élite, pues hasta la fecha, la única grada con nombre es la oeste, llamada Colin Bell Stand en honor al mediocampista inglés y primera superestrella del club, durante los años 60 y 70.

Durante su gestión, el City ha levantado seis títulos de Premier League, más de la mitad de los que había conseguido previo a su arribo (4), tres FA Cups, cinco Copas de la Liga (EFL Cup), tres Community Shields, una Champions, Supercopa de la UEFA y Mundial de Clubes.

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Excluyendo los campeonatos del City en segunda división, más de la mitad de los títulos (20 de 38) en las vitrinas del club han sido levantados durante la gestión de Guardiola.