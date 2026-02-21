Manchester City - Newcastle: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y Newcastle se enfrentan hoy sábado 21 de febrero en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 27 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Newcastle y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el conjunto dirigido por Pep Guardiola llega al enfrentamiento con la posibilidad de situarse a dos puntos del Arsenal de Mikel Arteta, acortando la brecha hasta un mínimo que hacía muchas jornadas no se manifestaba.

En este sentido, los citizens llevan tres victorias y un empate en sus últimos enfrentamientos por Premier League, lo que les ha ayudado a capitalizar las caídas de los gunners, cuyos últimos resultados no han sido plenamente favorables y, por lo tanto, han habilitado la oportunidad para que el Manchester City vuelva a soñar con el liderato de la temporada.

En cambio, el Newcastle se encuentra a mitad de la tabla sin mayor expectativa en juego, ya que está tan alejado de la zona de descenso como lo está del segmento de clasificación hacia torneos europeos.

Eso sí, las urracas han perdido tres de sus últimos cuatro enfrentamientos en la liga inglesa, de la misma manera que solo suman una victoria en sus siete partidos más recientes contra el City, lo cual permite inferir que los de Eddie Howe encontrarán en su visita a Manchester un desafío bastante complicado de superar.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - NEWCASTLE DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y Newcastle, correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League, se disputa hoy sábado 21 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - NEWCASTLE DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Newcastle se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

