Manchester City - Newcastle: Horario y dónde ver el partido de semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle se enfrentan hoy miércoles 4 de febrero en el Etihad Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Newcastle y dónde ver el partido en España.

Así, pues, en primer lugar, es imperativo resaltar que el Manchester City se presenta con la ventaja tras ganar en el enfrentamiento de ida (2-0), por lo que la disputa parte con los citizens preventivamente clasificados a la gran final del torneo.

Por otro lado, cabe recordar que el combinado dirigido por Eddie Howe llegó a la instancia tras eliminar al Fulham (2-1) en los cuartos de final, al Tottenham (2-0) en la cuarta ronda y al Bradford (4-1) en la tercera.

De igual forma, los comandados por Pep Guardiola lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Brentford (2-0), el Swansea (3-1) y el Huddersfield Town (2-0), respectivamente.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - NEWCASTLE DE LA EFL CUP

El partido entre Manchester City y Newcastle, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la EFL Cup, se disputa hoy miércoles 4 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - NEWCASTLE DE LA EFL CUP

En España, el partido de EFL Cup entre Manchester City y Newcastle se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de EFL Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.