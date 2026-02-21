En directo
PREMIER LEAGUE
Manchester City - Newcastle, en directo: sigue el partido de la Premier League hoy, en vivo
El Manchester City recibe la visita del Newcastle con el objetivo de ganar para presionar al Arsenal
Sigue el minuto a minuto del Manchester City-Newcastle en SPORT.
Manchester City - Newcastle | 2-1 51'
Falta peligrosa para el Newcastle donde Hall ha disparado directo para sorprender a Donnarumma. Sin embargo, el tiro no ha cogido portería.
Manchester City - Newcastle | 2-1 49'
Tarjeta amarilla a Bernardo Silva. También por cortar un contraatque.
Manchester City - Newcastle | 2-1 47'
Tarjeta amarilla para Willock por cortar un contraatque sin mucho peligro. Mala acción del centrocampista.
Manchester City - Newcastle | 2-1 46'
Durante el descanso ha habido un cambio en las filas del Manchester City: ha salido Ruben Dias y ha entrado Kushanov.
Manchester City - Newcastle | 2-1 46'
¡Arrancaaaa la segunda parte en el Etihad!
Manchester City - Newcastle | 2-1 50'
Por otro lado, el Newcastle fue muy inferior a los "sky blues". Solamente hicieron daño al contraataque y con las jugadas individuales de Gordon. Hall empató el encuentro y Burn lo también lo hizo, pero este segundo estaba en fuera de juego.
Manchester City - Newcastle | 2-1 50'
El Manchester City fue mejor durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Dominó todos los aspectos del juego y las áreas. Pudo irse con más goles en su casillero, pero los Marmoush, Haaland y compañía no estuvieron acertados.
Manchester City - Newcastle | 2-1 50'
¡Descanso en el Etihad!
Manchester City - Newcastle | 2-1 49'
¡Doble ocasión para el Manchester City! Marmoush en dos ocasiones y muy parecidas, recortó hacia adentro y sacó dos disparos muy buenos, pero no encontraron portería.
Manchester City - Newcastle | 2-1 46'
Se añaden cinco minutos en el Etihad.
