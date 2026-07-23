El Manchester City, una mina de oro para el Chelsea

El Chelsea realizó una muy floja campaña 25/26, al no lograr ni un solo título y ni tan solo ser capaz de alcanzar posiciones europeas en la Premier League por quedar en el décimo puesto. De esta manera, con la llegada de Xabi Alonso, la dirección deportiva del conjunto londinense busca revitalizar un proyecto que hace solo un lustro se coronó como campeón de Europa por segunda vez en su historia. Eso sí, para lograrlo tendrá que reforzar su plantilla, por lo que el fichaje de Morgan Rogers a cambio de 137 millones de euros responde a la intención de subir el nivel de la plantilla.

Sin embargo, más allá de la intención detrás de la incorporación, llama la atención cómo el Chelsea vuelve a buscar hacerse con los servicios de un futbolista con paso previo por el Manchester City, ya que en los últimos tiempos este 'modus operandi' parece responder más a un plan que a una casualidad.

Hasta seis futbolistas con pasado en los 'skyblues'

Además de Morgan Rogers, el cual llega procedente del Aston Villa, pero tuvo un paso por las categorías inferiores de los 'skyblues' durante su etapa de formación, hasta cinco integrantes más de la plantilla de Xabi Alonso han pasado en algún momento por el Manchester City.

El caso más evidente es el de Cole Palmer, quién pese a no haber cuajado una gran temporada a nivel individual, continúa siendo la gran estrella de los londinenses. No obstante, antes de volverse el crack reconocido que es hoy en día, pasó por la academia del City y llegó al primer equipo de la mano de Pep Guardiola, pero el querer más tiempo de juego propició su salida.

Cole Palmer, durante la temporada con el Chelsea / EFE

Además, Liam Delap, Roméo Lavia, Jamie Gittens y Adarabioyo también vistieron con mayor o menor impacto la elástica de los 'cityzens', por lo que resulta evidente que 'pescar' en el equipo mancuniano responde a una estrategia.

Según se explica en la 'BBC', existen varias razones que provocan el interés del Chelsea en canteranos del Manchester City, siendo la más evidente el gran éxito del movimiento por Cole Palmer. Aun así, otro dato no menor que puede explicar el proceder de los londinenses es comprender la importancia de la figura de Joe Shields, trabajador de los 'blues' que participa en la captación de jóvenes jugadores, quien en el pasado formó parte del departamento de captación del Manchester City.