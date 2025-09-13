Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Manchester City - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

El Manchester City no gana un partido de Premier League desde su victoria ante el Wolves

El Manchester City no gana un partido de Premier League desde su victoria ante el Wolves / FotMob

Ronald Goncalves

Manchester City y Manchester United se enfrentan este domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 4 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City y Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Brighton (2-1), perdido ante el Tottenham (2-0) y derrotado a los Wolves (4-0), de manera que se ubica en el decimotercer puesto de la tabla con 3 puntos y +1 en el diferencial de goles.

El Virus FIFA desangra a Guardiola

Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron una victoria sobre el Burnley (3-2), un empate con el Fulham (1-1) y una derrota frente al Arsenal (1-0), por lo que se ubican en el lugar número 9 de la clasificación con 4 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, los Red Devils se encuentran en una posición aventajada, ya que aúnan dos victorias y dos empates. El conjunto citizen no logra imponerse en el derbi de Manchester desde marzo de 2024, y sus recientes caídas invitan a pensar que la ausencia de conquistas podría prolongarse.

En las próximas jornadas, el Manchester City se estará enfrentando al Arsenal, al Burnley, al Brentford y al Everton, mientras que el Manchester United se topará con Chelsea, Brentford, Sunderland y Liverpool.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Manchester City y Manchester United, correspondiente a la Jornada 4 de la Premier League, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Manchester City y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

