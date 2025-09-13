Manchester City - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y Manchester United se enfrentan este domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 4 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City y Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Brighton (2-1), perdido ante el Tottenham (2-0) y derrotado a los Wolves (4-0), de manera que se ubica en el decimotercer puesto de la tabla con 3 puntos y +1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron una victoria sobre el Burnley (3-2), un empate con el Fulham (1-1) y una derrota frente al Arsenal (1-0), por lo que se ubican en el lugar número 9 de la clasificación con 4 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, los Red Devils se encuentran en una posición aventajada, ya que aúnan dos victorias y dos empates. El conjunto citizen no logra imponerse en el derbi de Manchester desde marzo de 2024, y sus recientes caídas invitan a pensar que la ausencia de conquistas podría prolongarse.

En las próximas jornadas, el Manchester City se estará enfrentando al Arsenal, al Burnley, al Brentford y al Everton, mientras que el Manchester United se topará con Chelsea, Brentford, Sunderland y Liverpool.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Manchester City y Manchester United, correspondiente a la Jornada 4 de la Premier League, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Manchester City y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.