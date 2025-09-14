En directo
Manchester City - Manchester United, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Premier League
Sigue el minuto a minuto del primer derbi de Mánchester de la temporada, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League 2025/26
Daniel González
Guardiola calentó el derbi en la previa
El técnico de Santpedor no tuvo pelos en la lengua en la rueda de prensa previa y afirmó que: "Desde que llegué a Manchester, el City siempre ha sido mejor que el United". Estas declaraciones no gustaron nada en la parroquia roja, pero los datos acompañan a Guardiola, que ha ganado muchos más títulos que su vecino desde su llegada, incluida una Liga de Campeones.
Un derbi con bajas significativas
Ambos equipos cuentan con bajas importantes en sus filas. En el lado local, Guardiola no podrá contar ni con Omar Marmoush ni Stones.
En el lado rojo, Matheus Cunha, Mason Mount y Diogo Dalot se perderán el partido por lesión.
El City lamenta el fallecimiento del boxeador Ricky Hatton
El club 'citizen' ha lamentado en su cuenta de X la muerte del boxeador británico Ricky Hatton a sus 46 años. El campeón mundial era un hincha acérrimo del Manchester City, que hoy le rendirá un sentido minuto de silencio antes del derbi.
El once del Manchester United
Estos son los once jugadores elegidos por Rúben Amorim para asaltar el Etihad Stadium: Bayindir; Yoro, De Ligt, Luke Shaw; Mazraoui, Ugarte, Dorgu, Bruno Fernandes; Diallo, Mbeumo y Sesko.
Debuta Donnarumma con el Manchester City
Este es el once elegido por Pep Guardiola, con la novedad de Donnarumma en la portería: Donnarumma; Khusanov, Rubén Dias, Gvardiol, O'reilly; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders; Phil Foden, Doku y Haaland.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la jornada 4 de la Premier League! En media hora comenzará el primer derbi de Manchester de la temporada en el Etihad Stadium.
El City de Guardiola está obligado a ganar en casa después de dos derrotas consecutivas en Liga. Los diablos rojos, por su parte, quieren asaltar el feudo 'citizen' para acercarse a los puestos europeos.
