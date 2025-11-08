Manchester City - Liverpool: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y Liverpool se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 11 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Liverpool y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber derrotado al Bournemouth (3-1), perdido ante el Aston Villa (1-0), derrotado al Everton (2-0) y derrotado al Brentford (1-0), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 19 puntos y +12 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Arne Slot registraron una victoria sobre el Aston Villa (2-0), una derrota frente al Brentford (3-2), una derrota frente al Manchester United (2-1) y una derrota frente al Chelsea (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 3 de la clasificación con 18 puntos y +4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y Liverpool, correspondiente a la Jornada 11 de la Premier League, se disputa este domingo 9 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.