Dónde ver el Manchester City - Liverpool de FA Cup hoy por TV, online y en directo

Manchester City y Liverpool se dan cita en el Etihad Stadium hoy sábado 4 de abril a las 13:45 (CEST) para disputar los cuartos de final de la FA Cup 2025-26. La competición copera por excelencia de Inglaterra vivirá uno de los partidos más especiales que se pueden vivir a partido único, donde el campeón obtendrá el pase a semifinales de copa.

De entre los dos equipos, quien parece llegar en mejor estado de forma es el Manchester City. Después de conquistar la EFL Cup ante el Arsenal (2-0), los mancunianos quieren repetir éxito copero en la FA Cup, una competición donde han logrado como mínimo semifinales hasta en siete ocasiones consecutivas. En el Etihad Stadium, a partido único, el equipo de Pep Guardiola quiere demostrar su superioridad; se encuentra imbatido en casa desde hace 18 encuentros (15 victorias y tres empates) y su idilio con la competición parece estar de su lado.

Erling Haaland, en Wembley / TOLGA AKMEN / EFE

El Liverpool, por su parte, llega tras perder su último partido de Premier League contra el Brighton (2-1). El equipo de Arne Slot, actuales campeones de Inglaterra, no están teniendo su temporada más fácil, aunque cuentan con jugadores y plantilla de sobras para ser uno de los candidatos al título. La FA Cup se presenta como un salvavidas a la temporada de los 'reds', que contarán con la mayoría de sus estrellas para visitar el Etihad.

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