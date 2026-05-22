El Manchester City le da el nombre de Pep Guardiola a una tribuna del Etihad Stadium

Pep Guardiola ha hecho historia en el Manchester City. El entrenador de Santpedor ha forjado un legado de 20 títulos en 10 años como técnico 'cityzen', llevando al club a los mejores años de su historia.

En un comunicado oficial tras anunciarse la salida de Pep del club a final de temporada, la entidad de Manchester ha confirmado que la grada norte del Etihad Stadium pasará a llamarse 'The Pep Guardiola Stand'.

La grada será inaugurada oficialmente y estará completamente abierta por primera vez en el último partido de Guardiola como entrenador del City, el encuentro que cerrará la temporada frente al Aston Villa este domingo (17:00h CET).

“Hace mucho tiempo dije que el Manchester City debía contar con los mejores profesionales, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición”, declaró en el comunicado oficial de la entidad el Jeque Sheikh Mansour. “Ha dejado una huella imborrable en el ADN del Club. Una huella que nace más de la forma en que ganaba que de los muchos trofeos que levantaba.”

La nueva 'The Pep Guardiola Stand' en el Etihad Stadium / @ManCity

“Le expresamos nuestra eterna gratitud, al igual que toda la familia de la ciudad, una familia de la que siempre formará parte", agregó Su Alteza árabe.

Como parte del homenaje, también se encargará una estatua de Guardiola, que estará situada en los accesos a 'The Pep Guardiola Stand'.

Ubicada simbólicamente al final de Joe Mercer Way, la nueva grada se convertirá en uno de los grandes puntos de referencia de los días de partido.

“La tribuna Pep Guardiola, y la estatua que se ubicará en su exterior, garantizan, con razón, que el legado de Pep permanecerá para siempre entretejido en la esencia de este club de fútbol, la ciudad de Manchester y el fútbol inglés”, dijo el presidente, Khaldoon Al Mubarak.

“La singular relación que mantiene con nuestros aficionados se ha forjado gracias a la honestidad y la pasión de sus diez temporadas luchando por brindarles el éxito. La tribuna Pep Guardiola es un recordatorio apropiado y permanente de esa relación, del período más exitoso en la historia de nuestro Club y del genio futbolístico único que lo caracteriza", añadió.

Además de su función estructural, la grada formará parte del nuevo distrito de entretenimiento del club, un ambicioso proyecto que incluirá Medlock Square (el nuevo espacio de animación para aficionados en días de partido), un hotel de 401 habitaciones, un nuevo museo del club, tiendas, oficinas y una amplia oferta de restaurantes y bares.

En construcción desde finales de 2023, la tribuna recientemente ampliada añade más de 7.000 asientos nuevos al Etihad Stadium, lo que eleva la capacidad del estadio a más de 61.000 espectadores.

“Es totalmente apropiado que la ocasión del último partido de Pep como entrenador del Manchester City coincida con la tarde en que la maravillosa nueva tribuna Pep Guardiola del Etihad Stadium acogerá por primera vez a 7.000 aficionados más del City”, comentó a declaraciones a la web oficial del club el director ejecutivo Ferran Soriano.

Noticias relacionadas

“El domingo será una oportunidad para que todos celebren sus logros. La placa conmemorativa permanente del jeque Mansour, que honrará el increíble legado de Pep, brindará a los aficionados del City la oportunidad de reconocer la leyenda de Pep cada vez que visiten nuestro estadio", finalizó el español.