El Manchester City, interesado en una vieja cara conocida de LaLiga

El Manchester City continúa realizando cambios en su plantilla, una vez que la era de Josep Guardiola ha llegado a su fin y Enzo Maresca ha sido escogido como el encargado de intentar revivir los grandes éxitos conseguidos de la mano del técnico de Santpedor en la última década.

Así, una de las carpetas a resolver para el conjunto mancuniano es la de quién será el encargado de ser el guardameta suplente de Gianluigi Donnarumma, una vez que James Trafford estaría muy cerca de poner fin a su etapa como 'cityzen' para marcharse al Leeds United. Teniendo en cuenta que el puesto de portero suplente no es un rol sencillo ante la poca oportunidad de participar en los encuentros, tal como demuestra el hecho de que el arquero inglés solo haya aguantado una temporada con tan poco protagonismo desde que regresara de su cesión al Burnley, no parece una nimiedad acertar en el nombre escogido. De esta manera, según información de Fabrizio Romano, la principal opción sería el jugador del Marsella: Gerónimo Rulli.

Cara conocida para los seguidores de LaLiga

El campeón del mundo con la albiceleste en el Mundial de Qatar de 2022 sería el segundo portero, por detrás de Gianluigi Donnarumma, quien es el titular gracias al gran rendimiento demostrado en una brillante primera temporada en Inglaterra. De hecho, el italiano no ha soltado el puesto de indiscutible desde que se hiciera con él a inicios del pasado curso, por lo que parece difícil que el sudamericano logre el cometido en caso de terminar recalando en los 'cityzens'.

Sin embargo, cabe destacar que Gerónimo Rulli viene de realizar una gran campaña en la Ligue One con el Marsella, pues en Francia logró mantener la portería a cero en ocho de los 29 partidos que disputó. No obstante, para los seguidores del fútbol español, el argentino es conocido por sus siete temporadas y media en LaLiga: cinco en la Real Sociedad y dos y media en el Villarreal.

Rulli realizó dos paradas de mérito en el Metropolitano / AFP

Como integrante de la plantilla txuri-urdin, Rulli participó en 170 juegos, mientras que como futbolista 'groguet' jugó 82 encuentros, entre los que destaca muy por encima del resto de su carrera a nivel clubes la gran final de la UEFA Europa League frente al Manchester United, ya que en aquella ocasión el portero logró ser el gran héroe al parar el penalti decisivo a David De Gea, justo después de haber transformado el undécimo lanzamiento del 'submarino amarillo'.