¿Puede el Manchester City quedarse fuera de la Champions?

Más allá de datos o registros -que también- el gran bajón del Manchester City se refleja en las sensaciones. El equipo de Pep Guardiola, que ha sido capaz de levantar las últimas cuatro ligas de manera consecutiva, ha pasado de ser una máquina perfectamente engrasada, fiable y que divertía a todo el mundo a otra muy distinta cargada de errores, endeble y que, a según que horas, se atraganta bastante. En el Etihad están jugando con fuego y pueden quedarse sin jugar la Champions la próxima temporada.

La temporada que está afrontando Pep Guardiola en el banquillo cityzen está siendo un auténtico drama. Castigado por lesiones continuas, el de Santpedor solo opta a consuelos muy menores: solo puede ganar la FA Cup y pelea por terminar la Premier League en 'zona Champions'. Sin embargo, incluso este último objetivo puede quedarse sin cumplir.

La derrota contra el Nottingham Forest en el City Ground y la victoria del Chelsea ante el Leicester City en Stamford Bridge dejan a los skyblues 'tiritando' en la quinta plaza con 47 puntos en 28 jornadas El próximo sábado se enfrentan al Brighton (6º con 46 puntos) en el Etihad, un rival directo en la lucha por terminar entre los cuatro primeros. Sin embargo, que el City sea capaz de levantar la FA Cup y consiga el billete para la próxima edición de la competición reina europea, no maquillará una temporada para el olvido. Las estadísticas, aunque Paco Jémez opine lo contrario, nunca mienten.

Guardiola iguala sus peores registros en Premier

Esta campaña, el City ha perdido nueve veces en Premier League, igualando los peores registros de la 'era Guardiola' en Manchester. En la temporada 2019-20, registró nueve derrotas, finalizando la temporada a 18 puntos del Liverpool. Desde entonces, nunca se habían acercado a tales números.

Pep Guardiola, durante la derrota del City ante el Forest / EFE

Sumando todas las competiciones, el City ha perdido 15 de sus últimos 30 partidos, es decir, la mitad. Antes, habían necesitado 169 partidos para sumar una quincena de derrotas. Los resultados de esta temporada son completamente inexplicables para una plantilla que por experiencia, talento y recursos optaba a conquistar la quinta Premier consecutiva, una hazaña que seguramente nadie sería capaz de igualar en Inglaterra en muchísimos años.

Tenemos 10 partidos para clasificarnos a la próxima Champions League Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

El próximo choque del Manchester City será contra el Brighton en el Etihad, el sábado 15 de marzo, un duelo aún más trascendental después de perder contra el Nottingham Forest, también rival directo en el deficiente objetivo de terminar la temporada entre los cuatro primeros. "Tenemos 10 partidos para clasificarnos para la Champions League. Tenemos que ganar partidos para clasificarnos. Tenemos 10 finales. Y la siguiente, empezamos...", mencionó Pep tras caer en el City Ground.

Aunque lo más probable es que el cuadro mancuniano termine la Premier entre los cuatro primeros, la opción de quedarse fuera de la próxima Champions es más real que nunca. Las sensaciones no mejoran y los resultados no acompañan. Además, los fichajes de invierno, que no fueron precisamente baratos, tampoco han conseguido reflotar a un equipo que espera con ganas que termine la temporada para hacer borrón y cuenta nueva.

Los que más dinero gastaron en invierno

Fueron los que más gastaron del mundo en la ventana invernal, y con diferencia: 75 millones de euros costó Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), Nico González 60 millones (Porto), Abdukodir Khusanov 40 millones (RC Lens) y Vitor Reis 37 millones (Palmeiras). En total, 218 'kilos'.

Omar Marmoush, fichaje estrella del City en invierno / EFE

Por delante, el City tiene partidos bastante complicados. Más allá de recibir al Brighton en el Etihad (15 de marzo), visitarán al Manchester United en Old Trafford (6 de abril) y al Everton en Goodison Park (19 de abril) y recibirán al Aston Villa (28 de abril) y al Bournemouth (18 de mayo) en el Etihad.

Una 'bala' extra

Con el nuevo formato de las competiciones europeas de la UEFA, existe la posibilidad de adquirir dos plazas extra en la Champions League. Con la fase liga y el playoff terminado, la Premier League tiene muy de cara ser una de las beneficiadas con este 'billete' adicional, algo que beneficiaría mucho a un Manchester City al que le podría servir incluso la quinta plaza para escuchar el himno de Tony Britten el año que viene en el Etihad.

La clasificación la encabeza la liga inglesa con una cómoda ventaja de más de 2.000 puntos. La Premier League, con 22.178 puntos, es perseguida por LaLiga (19.892) -que ahora mismo se llevaría la segunda plaza extra- y la Serie A (18.937). Más lejos se encuentran la Bundesliga (16.671) y la Liga Nos portuguesa (16.250). ¿Serán capaces de salvar un drama histórico?