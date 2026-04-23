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FA CUP
Manchester City-Southampton, en directo: semifinales de la FA Cup, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Manchester City y el Southampton, correspondiente a las semifinales de la FA Cup
Albert Miranda
El Manchester City busca su pase a la final de Wembley frente al Southampton.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
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