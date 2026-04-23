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FA CUP

Manchester City-Southampton, en directo: semifinales de la FA Cup, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre el Manchester City y el Southampton, correspondiente a las semifinales de la FA Cup

Erling Haaland celebra la victoria del City al finalizar el partido ante el Arsenal

Erling Haaland celebra la victoria del City al finalizar el partido ante el Arsenal / EFE

Albert Miranda

El Manchester City busca su pase a la final de Wembley frente al Southampton.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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