El Manchester City desafía a La Masia: "Queremos ser la mejor academia de fútbol de toda Europa"

Desde la llegada en 2008 del dinero de los Emiratos Árabes Unidos con la nueva propiedad, el Manchester City ha vivido un crecimiento paulatino hasta convertirse en uno de los equipos más competitivos y de mayor nivel del fútbol europeo. Los 'skyblues' llegaron a su cima con el triplete, incluida la primera Champions de su historia, en la temporada 2022-23, pero todavía tienen trabajo por delante.

Es evidente que no hay problemas para invertir en fichajes en el City. En ocasiones, el dinero 'citizen' parece inagotable, y tan solo hay que trasladarse al último verano, donde fueron capaces de desembolsar más de 200 millones de euros en las incorporaciones de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki y Gianluigi Donnarumma, entre otros.

Gianluigi Donnarumma durante el partido entre Manchester City y Manchester United / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Pero la visión del City va mucho más allá de simples inversiones en el mercado de fichajes. El club 'skyblue' se encuentra trabajando en mejorar la estructura de su cantera y dar un paso adelante en la formación de jugadores. Con Pep Guardiola en el banquillo, acérrimo defensor de los jugadores de la casa, todo es más sencillo, aunque la ambición 'citizen' es “ser la mejor academia de fútbol del Reino Unido y de toda Europa”.

"Tenemos la ambición de formar un ganador del Balón de Oro, así que en el futuro me gustaría tener una señal para ello. Queremos ser la mejor academia de fútbol del Reino Unido y de toda Europa, por lo que somos una academia para formar jugadores de alto nivel y nos gustaría formar un ganador del Balón de Oro algún día", declaró Thomas Krucken, director de la academia del City, al Manchester Evening News.

En estos momentos hay pocas dudas de que La Masia, la cantera del FC Barcelona, es la mejor en la formación de jugadores de primer nivel. Con el recuerdo de Messi, Xavi o Iniesta, la hegemonía de la cantera culé sigue vigente hoy en día con Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín López, entre muchos otros. Pero ahora el Manchester City quiere desafiar este dominio azulgrana.

Evidentemente, para desarrollar la mejor cantera del mundo cuentan con la figura de Pep Guardiola. "Lo que Pep siempre dice es que las mejores personas hacen mejores jugadores, así que la cultura es muy importante para nosotros y por eso es un placer trabajar tan cerca de ellos. Tenemos una idea y trabajamos tan estrechamente, lo cual es muy beneficioso para los jugadores", explicó Krucken.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, a la finalización del encuentro ante el Villarreal / EFE/Andreu Esteban

El Manchester City sabe que el mundo del desarrollo de jóvenes es "muy competitivo y por ello realizaron cambios en el programa para que los jugadores encuentren todo lo que necesitan en su academia: "Tenemos una idea clara de cómo será el jugador del futuro y cuáles serán los criterios para jugar en un par de años. Por eso cambiamos el programa para que los jugadores obtengan ahora lo que necesitan en un par de años. Los jugadores tienen fútbol, técnica, táctica, psicológica y social".

"Nuestra ambición siempre es incorporar a los jugadores a la academia lo antes posible. Reestructuramos la academia juvenil y todo lo relacionado con la fase de fundación para asegurarnos de incorporar a los mejores talentos lo antes posible. Contamos con tres ventajas: trayectoria, programa y personal. Al final, lo importante son las personas", agregó el director de la academia del Manchester City.