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PREMIER LEAGUE
Manchester City - Crystal Palace en directo: Sigue en directo el partido de Premier hoy en vivo
Sigue en directo el partido de Premier League entre Manchester City y Crystal Palace
Jesús Burgos
Última hora y resultado en vivo del partido de Premier League entre Manchester City y Crystal Palace.
1ª PARTE | 2' | 0-0
¡Fuera de juego del Crystal Palace! Salió el conjunto visitante muy rápido, un gran balón a la espalda de la defensa y un pase de la muerte que Mateta remató y Donnarumma sacó sobre la línea. Digo sacó pero realmente el esférico pudo entrar y que el gol valiese.
1ª PARTE | 1' | 0-0
Roba el balón el Manchester City y cocina su primera posesión. Balón de un lado a otro con Bernardo Silva liderando en el centro del campo.
1ª PARTE | 0' | 0-0
¡Arranca el partido! Primera posesión para los Eagles.
1ª PARTE | 0' | 0-0
Sorteo de campo entre los capitanes Bernardo Silva y Henderson.
Se saludan los veintidós protagonistas y el equipo arbitral.
¡Saltan los jugadores al verde!
Banderas citizen en lo alto y jugadores de ambos equipos preparados en el túnel de vestuarios para salir al terreno de juego. Todo listo en el Etihad para que esto arranque. ¡Coged refrigerio y preparaos para disfrutar de este partido!
JUGADORES A VESTUARIOS
Poco más de diez minutos para que arraque el partido que todo aficionado al Arsenal está siguiendo. Los futbolistas ya han vuelto a vestuarios para enfundarse sus equipaciones. También el Manchester City ha compartido imágenes del calentamiento de sus jugadores:
LOS EAGLES, JUECES DE LA LIGA
Los Eagles de Oliver Glasner llegan al Etihad Stadium como decimocuartos clasificados en la competición doméstica y finalista de la Conference League. El club comparte en redes sociales imágenes del calentamiento del equipo.
CALENTAMIENTO PREVIO AL PARTIDO
Ambos equipos se encuentran sobre el terreno de juego realizando ejercicios de estiramientos previo al partido. Solo quedan veinte minutos para el inicio de un encuentro que puede decidir del título de la Premier League. Los de Pep Guardiola exprimer sus opciones, solo le vale ganar, esperar, confiar y creer que el Arsenal tropiece en alguno de los dos últimos compromisos de liga.
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