Manchester City - Crystal Palace en directo: Sigue en directo el partido de Premier hoy en vivo

CALENTAMIENTO PREVIO AL PARTIDO

Ambos equipos se encuentran sobre el terreno de juego realizando ejercicios de estiramientos previo al partido. Solo quedan veinte minutos para el inicio de un encuentro que puede decidir del título de la Premier League. Los de Pep Guardiola exprimer sus opciones, solo le vale ganar, esperar, confiar y creer que el Arsenal tropiece en alguno de los dos últimos compromisos de liga.