Manchester City - Chelsea en directo: Última hora y resultado del partido de la Premier League en vivo hoy

El equipo dirigido por Pep Guardiola, que está obligado a conseguir la victoria para recuperar el 2º puesto de la clasificación, después de que el Aston Villa de Unai Emery volviera a imponerse en la Premier League y se colocara como el perseguidor más cercano del Arsenal de Mikel Arteta.

En su último encuentro, los mancunianos no pasaron del 0-0 ante el Sunderland, un resultado que significó un tropiezo importante por las aspiraciones al título.