El Manchester City cede a Grealish al Everton hasta final de temporada

El Manchester City ha hecho oficial la cesión al Everton del inglés Jack Grealish, que se convirtió en agosto de 2021 en el fichaje más caro de la historia de los 'Citizens' por unos 118 millones.

Según varios medios británicos, la cesión incluye una opción de compra de alrededor de 58 millones de euros que se antoja alta para un futbolista que el verano que viene habrá cumplido ya 30 años y solo tendrá una temporada restante en su contrato con los 'Sky Blues'.

El centrocampista, que tenía contrato hasta 2027 y que no fue incluido en la convocatoria para el reciente Mundial de Clubes, deja el Etihad Stadium tras cuatro temporadas y más de 150 partidos en las que consiguió tres Premier League, una FA Cup, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes y fue una pieza fundamental en el histórico triplete conseguido por el equipo de Pep Guardiola en 2023.

A sus 29 años, Grealish espera reencontrarse con el protagonismo que le faltó la pasada campaña en el Manchester City donde apenas disputó 1.500 minutos repartidos en 32 encuentros -solo 16 de ellos inició como titular- y aspira a regresar a la selección inglesa de cara al Mundial de 2026, después de confesar que el pasado verano se le “rompió el corazón” al quedar fuera de la convocatoria para la Eurocopa.