Manchester City - Burnley: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y Burnley se enfrentan este sábado 27 de septiembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 6 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Burnley y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber empatado con el Arsenal (1-1), derrotado al Manchester United (3-0), perdido contra el Brighton (2-1) y perdido contra el Tottenham (2-0), de manera que se ubica en el noveno puesto de la tabla con 7 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Scott Parker registraron un empate con el Nottingham Forest (1-1), una derrota frente al Liverpool (1-0), una derrota frente al Manchester United (3-2) y una victoria contra el Sunderland (2-0), por lo que se ubican en el lugar número 16 de la clasificación con 4 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, los citizens se presentan con una amplia ventaja, ya que acumulan 17 victorias y un empate al hilo. Contrariamente, el Burnley no gana al combinado ciudadano desde 2015, por lo que el favoritismo se decanta considerablemente hacia estos últimos.

En las próximas jornadas, el Manchester City se estará enfrentando al Brentford, al Everton, al Aston Villa y al Bournemouth, mientras que el Burnley se topará con Aston Villa, Leeds, Wolves y Arsenal.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - BURNLEY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Manchester City y Burnley, correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League, se disputa este sábado 27 de septiembre a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - BURNLEY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Manchester City y Burnley se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.