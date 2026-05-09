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Manchester City - Brentford, en directo: Premier League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Manchester City y Brentford de la Premier League

Erling Haaland, del Manchester City se lamenta ante un gol del Everton

Erling Haaland, del Manchester City se lamenta ante un gol del Everton / ADAM VAUGHAN / EFE

David Raurell

El Manchester City recibe al Brentford con el título de la Premier League en juego.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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