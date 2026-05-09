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PREMIER LEAGUE
Manchester City - Brentford, en directo: Premier League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Manchester City y Brentford de la Premier League
David Raurell
El Manchester City recibe al Brentford con el título de la Premier League en juego.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Min 1
¡Arranca el partido!
Ya rueda el balón en el Etihad Stadium
El City no es el único equipo que se juega muchas cosas en la tarde de hoy, ya que el Brentford continúa soñando con la clasificación europea.
Los de Andrews son octavos en la tabla, a dos puntos de la Conference League y a cuatro de la Europa League.
Cuenta atrás
¡Tan solo quedan diez minutos para que arranque el espectáculo en el Etihad Stadium!
Por su parte, el Brentford de Keith Andrews apuesta por los siguientes futbolistas:
Kelleher; Kayode, Ajer, Nathan Collins, Hickey; Jensen, Yarmolyuk; Lewis-Potter, Damsgaard, Schade; Igor Thiago
Los once elegidos por Pep
El técnico catalán sale de inicio con:
Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Nathan Aké, O'Reilly; Reijnders, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
Así está la pelea por el título entre Arsenal y City
Si el City se lleva los tres puntos ante el Brentford se acercará en la clasificación a un Arsenal que mañana se medirá al West Ham a domicilio
El Manchester City de Guardiola afrontará su segundo partido de Premier esta semana tras el 'tropiezo' ante el Everton.
El empate a tres goles ante los 'Toffees' supuso un revés para los de Pep, ya que han dejado de depender de si mismos para levantar otra liga inglesa más.
¡Sean bienvenidos al Etihad Stadium!
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro de Premier League entre Manchester City y Brentford.
Los 'skyblues' quieren apurar sus opciones para el título liguero. Ganar el partido de esta tarde es clave.
¡Qué gran tarde de fútbol nos espera por delante!
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