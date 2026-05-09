Manchester City - Brentford, en directo: Premier League, hoy en vivo

El Manchester City recibe al Brentford con el título de la Premier League en juego.

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Min 1 ¡Arranca el partido! Ya rueda el balón en el Etihad Stadium

El City no es el único equipo que se juega muchas cosas en la tarde de hoy, ya que el Brentford continúa soñando con la clasificación europea. Los de Andrews son octavos en la tabla, a dos puntos de la Conference League y a cuatro de la Europa League.

Cuenta atrás ¡Tan solo quedan diez minutos para que arranque el espectáculo en el Etihad Stadium!

Por su parte, el Brentford de Keith Andrews apuesta por los siguientes futbolistas: Kelleher; Kayode, Ajer, Nathan Collins, Hickey; Jensen, Yarmolyuk; Lewis-Potter, Damsgaard, Schade; Igor Thiago

Los once elegidos por Pep El técnico catalán sale de inicio con: Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Nathan Aké, O'Reilly; Reijnders, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Así está la pelea por el título entre Arsenal y City Si el City se lleva los tres puntos ante el Brentford se acercará en la clasificación a un Arsenal que mañana se medirá al West Ham a domicilio

El Manchester City de Guardiola afrontará su segundo partido de Premier esta semana tras el 'tropiezo' ante el Everton. El empate a tres goles ante los 'Toffees' supuso un revés para los de Pep, ya que han dejado de depender de si mismos para levantar otra liga inglesa más.