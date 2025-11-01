PREMIER
Manchester City - Bournemouth: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Manchester City - Bournemouth de Premier League
Manchester City y Bournemouth se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Bournemouth y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Aston Villa (1-0), derrotado al Everton (2-0), derrotado al Brentford (1-0) y derrotado al Burnley (5-1), de manera que se ubica en el quinto puesto de la tabla con 16 puntos y +10 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Andoni Iraola registraron una victoria contra el Nottingham Forest (2-0), un empate con el Crystal Palace (3-3), una victoria contra el Fulham (3-1) y un empate con el Leeds (2-2), por lo que se ubican en el lugar número 2 de la clasificación con 18 puntos y +5 en el diferencial de goles.
En las próximas jornadas, el Manchester City se estará enfrentando al Liverpool y al Newcastle, mientras que el Bournemouth se topará con Aston Villa y West Ham.
HORARIO DEL MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Manchester City y Bournemouth, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este domingo 2 de noviembre a las 17:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Bournemouth se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
