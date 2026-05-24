Manchester City - Aston Villa: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City y Aston Villa se enfrentan hoy domingo 24 de mayo en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 38 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Aston Villa y dónde ver el partido en España.

Después de empatar con el Bournemouth en la fecha pasada, el conjunto de Pep Guardiola sentenció la Premier League a favor del Arsenal, quienes derrotaron por la mínima al Burnley y sumaron los puntos necesarios para declararse campeones en caso de que los Citizens no lograsen la victoria.

Esta pérdida se da en un contexto polémico por las filtraciones que anticiparon el retiro del entrenador español de la institución ciudadana, quien se retirará del equipo tras 10 años y seis Premier League, la primera Champions League en la historia del City, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 3 FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Así, Guardiola, al mando del Manchester City, aunó 593 partidos con un porcentaje de victorias superior al 70%, logrando un impactante balance de 423 victorias, 76 empates y 92 derrotas, y que ahora encontrará frente al Aston Villa su última cita en el terreno de juego frente al banquillo celeste.

Por su parte, Unai Emery cerrará la temporada luego de consagrarse campeón de Europa League, lo cual le concede un boleto a Champions League al combinado villano que, sin embargo, no necesitaba, dado que su gran desempeño en Premier ya le había garantizado una plaza en el torneo más importante de clubes en el continente.

Con cinco Europa Leagues a su nombre (tres consecutivas con el Sevilla, una con el Villarreal, y la más reciente), incluyendo una sexta final que perdió al mando del Arsenal, Emery se convierte en el segundo técnico en la historia en llevar a cuatro equipos diferentes a una final continental, tan solo detrás de José Mourinho.

Además, lidera un proyecto que permitió al Aston Villa conseguir su primer título tras 44 años, pues no lograban alzar una copa, ni nacional ni internacional, desde que lo hicieron en la temporada 1982-1983, año en el que ganaron la Supercopa de la UEFA.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - ASTON VILLA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y Aston Villa, correspondiente a la Jornada 38 de la Premier League, se disputa hoy domingo 24 de mayo a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - ASTON VILLA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Aston Villa se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.