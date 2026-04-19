Manchester City - Arsenal: Horario, canal TV y dónde ver hoy el partido de la Premier League

Manchester City y Arsenal se enfrentan hoy domingo 19 de abril en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 33 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Arsenal y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, el conjunto de Pep Guardiola volverá a citarse con los Gunners en el terreno de juego tras hacerlo hace un mes, ocasión en la que les vencieron en la final de la EFL Cup y reafirmaron el peligro que suponen de cara a la meta de los de Mikel Arteta de finalmente conseguir el campeonato de Premier.

En este sentido, los Citizens solo han perdido una vez en liga desde noviembre, consiguiendo 12 victorias y seis empates, logrando recuperarse considerablemente del débil inicio de temporada. Si bien el entrenador español argumenta que es el sol lo que le permite al Manchester City cerrar tan bien las temporadas, lo cierto es que las estadísticas les acompañan ante la posible hazaña de arrebatarle el título que, durante meses, se ha considerado como seguro para los londinenses.

Por otro lado, el Arsenal está experimentando una crisis relativa ya que, si bien logró clasificarse para las semifinales de la Champions League al eliminar al Sporting de Lisboa, no ha mostrado un juego convincente sino que, por el contrario, ha invocado dudas entre los seguidores del fútbol sobre su capacidad de mantener el liderato de la Premier hasta el final.

Actualmente, los artilleros están a seis puntos del City, pero este con un partido menos, de manera que pueden llegar a cederles el liderato si pierden en su duelo directo y los ahora locales obtienen los tres puntos de su jornada pendiente. Es decir, el equipo está obligado a ver esta como una final si quiere asegurar el campeonato, pues cualquier pérdida de puntos de ahora en adelante puede ser completamente diferencial.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester City y Arsenal, correspondiente a la Jornada 32 de la Premier League, se disputa hoy domingo 19 de abril a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester City y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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