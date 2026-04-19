En Directo
PREMIER LEAGUE
Manchester City - Arsenal, en directo hoy: el partido decisivo de la Premier League, en vivo
Sigue en directo el partido que puede decidir la Premier League en el Etihad Stadium
Dónde ver el City - Arsenal de la Premier League por televisión
Albert Miranda
El Manchester City y el Arsenal se enfrentan este domingo en el Etihad Stadium en el partido más decisivo de la temporada de la Premier League. Sigue el minuto a minuto en directo en SPORT.
City - Arsenal | 1-1 46'
¡DESCANSO EN EL ETIHAAAD!
City - Arsenal | 1-1 45'
El colegiado añade un minuto.
City - Arsenal | 1-1 44'
El partido está en el filo del abismo. Ambos conjuntos están teniendo ocasiones claras para ponerse por delante. Además, están arriesgando en la salida de balón y siempre al límite de no perder la posesión.
City - Arsenal | 1-1 42'
Gran jugada de Cherki que dejó clavado a Gabriel con tres bicicletas. El francés le cedió un pase de gol a Semenyo, pero Hincapié estuvo rapidísimo para taponar el disparo.
City - Arsenal | 1-1 42'
¡OTRA PARA EL CITYYY!
City - Arsenal | 1-1 42'
Gran centro de Mosquera por banda derecha el cual estaba esperando Havertz sin oposición. Sin embargo, Kushanov estuvo muy rápido y la despejó a saque de esquina.
City - Arsenal | 1-1 40'
¡LA TUVO EL ARSENAAAAAL!
City - Arsenal | 1-1 36'
Primera amarilla del partido. En este caso es para Mosquera. Doku le estaba sacando de las casillas y ahora tendrá que ir con más cuidado para no ver la segunda. Parece ser que la amarilla es un poco rigurosa, pero el coelgiado se la ha enseñado por reincidencia.
City - Arsenal | 1-1 34'
El Manchester City está yendo con más intensidad que el Arsenal. Los gunners parecen estar más inseguros con la posesión de balón. Los de Pep Guardiola están bien plantado en el campo y no dejan espacios a los gunners.
City - Arsenal | 1-1 32'
En estos últimos minutos el Manchester City está dominando el encuentro. Sobre todo por ambas bandas con Doku y Semenyo. El que de momento no está apareciendo con determinación es Earling Haaland. Está entrando en el partido, pero sin ser determinante.
- Atlético - Real Sociedad: resumen, resultado y goles de la final de la Copa del Rey
- El Manchester United abre la puerta al regreso de Rashford: 'La decisión se tomará a su debido tiempo
- Toni Freixa da una lección al madridismo: 'La expulsión de Camavinga es una lección a la prepotencia
- Primera salida en el Real Madrid
- Pedri, cazado con su novia y las redes alucinan: 'Es un chaval humilde
- Bernal sigue sin dar el paso definitivo
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, en directo
- El Barça contacta con el Palmeiras por Eduardo Conceição