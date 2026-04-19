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Manchester City - Arsenal, en directo hoy: el partido decisivo de la Premier League, en vivo

Sigue en directo el partido que puede decidir la Premier League en el Etihad Stadium

Dónde ver el City - Arsenal de la Premier League por televisión

Haaland y Gabriel, durante el Manchester City-Arsenal

Haaland y Gabriel, durante el Manchester City-Arsenal / EFE

Albert Miranda

El Manchester City y el Arsenal se enfrentan este domingo en el Etihad Stadium en el partido más decisivo de la temporada de la Premier League. Sigue el minuto a minuto en directo en SPORT.

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