PREMIER LEAGUE
El Manchester City se adelanta a sus competidores y Guardiola confirma un nuevo fichaje: "Está cerrado"
Marc Guéhi pasará revisión médica este domingo antes de recalar en el Manchester City
La derrota en el derbi de Manchester dolió a Pep Guardiola. El entrenador de los 'cityzens' reconoció "no estar encantado" con sus jugadores, en un encuentro en el que siempre estuvieron a merced de su némesis ciudadana. Paso atrás del City en la lucha por la Premier League, que sirve en bandeja al Arsenal la opción de colocarse a nueve puntos de distancia.
Faltó algo
Guardiola acabó contrariado y no ocultó su decepción en la sala de prensa, y achacó a la falta de puntería el tropiezo frente al United, donde Michael Carrick se estrenaba como sustituto de Rúben Amorim en el banquillo de Old Trafford. "Tuvieron algo que a nosotros nos faltó. No defendimos bien por momentos. He jugado aquí muchas veces y estas es la primera ocasión en que no hicimos los suficiente para ganar. No fue una mala actuación... estas cosas pasan", admitía el preparador catalán.
El técnico de Santpedor hizo hincapié en el pobre bagaje ofensivo y excusó a sus futbolistas, de los que dijo que siguen "comprometidos" con la causa: "En otros partidos he acabado encantado, quizás hoy no. No ganamos algunos partidos por todo lo que fallamos en ataque. Los jugadores corren, están comprometidos, pero hay días que son mejores que otros".
Guéhi, a punto
El Manchester City continúa explotando el mercado de fichajes invernales. Firmado ya Antoine Semenyo del Bournemouth, el próximo en caer será el internacional inglés Marc Guéhi. El central de origen marfileño finalizaba contrato con el Crystal Palace el próximo 30 de junio, pero Hugo Viana, director deportivo de los celestes, ha optado por adelantar su incorporación temiendo que algún otro club se entrometiera en las negociaciones.
Guéhi pasará reconocimiento médico este mismo domingo y podría ser posteriormente oficializado como incorporación. El Crystal Palace recibirá 23 millones de euros como compensación. Guardiola se refirió a la llegada de Guéhi y, aunque tiró balones fuera, asumió que su fichaje es cuestión de horas. "Tendrás que preguntarle al club. Al parecer, está cerrado, aunque tampoco sé mucho más", concluyó.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- ¡Dro se va del Barça!
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: 'Es un equipo casi vulgar
- La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar
- Avanza la 'operación Dembélé'
- Furor en redes por la narración del gol del Albacete de Juan Carlos Rivero: 'Tarda 6 segundos en narrar el gol