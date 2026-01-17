El Manchester City se adelanta a sus competidores y Guardiola confirma un nuevo fichaje: "Está cerrado"

La derrota en el derbi de Manchester dolió a Pep Guardiola. El entrenador de los 'cityzens' reconoció "no estar encantado" con sus jugadores, en un encuentro en el que siempre estuvieron a merced de su némesis ciudadana. Paso atrás del City en la lucha por la Premier League, que sirve en bandeja al Arsenal la opción de colocarse a nueve puntos de distancia.

Faltó algo

Guardiola acabó contrariado y no ocultó su decepción en la sala de prensa, y achacó a la falta de puntería el tropiezo frente al United, donde Michael Carrick se estrenaba como sustituto de Rúben Amorim en el banquillo de Old Trafford. "Tuvieron algo que a nosotros nos faltó. No defendimos bien por momentos. He jugado aquí muchas veces y estas es la primera ocasión en que no hicimos los suficiente para ganar. No fue una mala actuación... estas cosas pasan", admitía el preparador catalán.

Guardiola saluda a Carrick tras el partido de Old Trafford / EFE

El técnico de Santpedor hizo hincapié en el pobre bagaje ofensivo y excusó a sus futbolistas, de los que dijo que siguen "comprometidos" con la causa: "En otros partidos he acabado encantado, quizás hoy no. No ganamos algunos partidos por todo lo que fallamos en ataque. Los jugadores corren, están comprometidos, pero hay días que son mejores que otros".

Guardiola no acabó nada satisfecho en el derbi de Manchester / EFE

Guéhi, a punto

El Manchester City continúa explotando el mercado de fichajes invernales. Firmado ya Antoine Semenyo del Bournemouth, el próximo en caer será el internacional inglés Marc Guéhi. El central de origen marfileño finalizaba contrato con el Crystal Palace el próximo 30 de junio, pero Hugo Viana, director deportivo de los celestes, ha optado por adelantar su incorporación temiendo que algún otro club se entrometiera en las negociaciones.

Guéhi, con la selección de Inglaterra / Agencias

Guéhi pasará reconocimiento médico este mismo domingo y podría ser posteriormente oficializado como incorporación. El Crystal Palace recibirá 23 millones de euros como compensación. Guardiola se refirió a la llegada de Guéhi y, aunque tiró balones fuera, asumió que su fichaje es cuestión de horas. "Tendrás que preguntarle al club. Al parecer, está cerrado, aunque tampoco sé mucho más", concluyó.