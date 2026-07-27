El Manchester City se acerca a Bouaddi mientras el futuro de Rodri sigue en el aire

El Manchester City continúa llevando a cabo la remodelación de una plantilla que viene de tocar techo en el último lustro de la mano de Pep Guardiola. Tras la salida del técnico de Santpedor y la llegada de Enzo Maresca, los 'skyblues' buscan reforzar su equipo de cara a poder seguir dominando el fútbol en Inglaterra, después de haber ganado seis de las últimas nueve ediciones de la Premier League.

Para iniciar una nueva era, el conjunto 'cityzen' debe encontrar a los sustitutos ideales para algunas de las piezas que más alegrías han desatado en el Etihad Stadium en el pasado más reciente. El ejemplo más claro de ello es Rodri Hernández, quien termina contrato el año que viene y apunta a poder salir este verano, con el Real Madrid como principal candidato para hacerse con sus servicios. De esta manera, pese a haberse reforzado con el multimillonario fichaje de Elliot Anderson a cambio de unos 135 millones de euros, aprieta para hacerse con los servicios de una de las grandes revelaciones del Mundial: Ayyoub Bouaddi, pivote marroquí del Lille de tan solo 18 años.

El fichaje podría posponerse a 2027

Si bien el Manchester City sigue en conversaciones directas con el Lille por el traspaso de Ayyoub Bouaddi, según información de Fabrizio Romano, todavía falta por decidir si el pivote reforzaría la plantilla mancuniana de inmediato y se sumaría al equipo de Maresca en el presente curso, o si se pospondrá su llegada hasta junio de 2027. Así, el conjunto de la Premier League continúa siendo el gran favorito para hacerse con sus servicios, al ser el equipo que mayor interés ha mostrado por la perla marroquí, aun cuando Arsenal, Liverpool, Chelsea, PSG, Real Madrid o Bayern de Múnich también se habían interesado por él. No es para menos, ya que durante la disputa de la Copa del Mundo el centrocampista se convirtió en la brújula de 'los Leones del Atlas', siendo titular en todos los choques de Marruecos en el Mundial a excepción del intrascendente juego frente a Haití.

Además, según el periodista inglés 'Ben Jacobs', el Lille estaría dispuesto a darle salida a cambio de unos 100 millones de euros, aunque podría reducir sus pretensiones en caso de que el conjunto interesado le deje cedido por una temporada más en el club francés, motivo por el que el City se plantearía retrasar su incorporación, decisión que podría estar relacionada con si se produce una salida de Rodri en el presente mercado o no.