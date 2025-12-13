Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER LEAGUE

El Manchester City acecha al Arsenal: el choque ante el Wolves es clave para Arteta

Los de Arteta reciben al colista y quieren olvidar la última derrota ante el Aston Villa

El Arsenal derrotó de forma contundente al Brujas (0-3) para seguir líder en Champions

El Arsenal derrotó de forma contundente al Brujas (0-3) para seguir líder en Champions / LAP

Joan Ferrer Villalobos

Joan Ferrer Villalobos

El Arsenal de Mikel Arteta es líder destacado en la Premier League y también en Champions. En la máxima competición continental, vienen de derrotar con contundencia al Brujas (0-3), y son el único equipo con un pleno de victorias. En liga también son líderes, aunque el Manchester City ya está al acecho.

Noni Madueke celebra uno de sus goles al Brujas

Noni Madueke anotó un doblete ante el Brujas / AP

Los de Pep Guardiola suman 31 puntos, dos menos que los de Arteta, que se han dejado por el camino hasta siete en los cinco últimos partidos (dos victorias, dos empates y una derrota). Por ello el choque de este sábado (21 h) en el Emirates ante el Wolves tiene mucha importancia.

Los de Rob Edwards son el peor equipo de la Premier con mucha diferencia. Únicamente han logrado dos empates en las 15 jornadas que se han disputado desde que empezó la temporada. Encadenan, entre Premier y EFL Cup, nueve derrotas seguidas, lo que significa que llevan más de dos meses sin sumar un solo punto. Un auténtico drama del que el Arsenal buscará aprovecharse para volver a sumar de tres en competición doméstica.

