Manchester City, 40 días para resurgir

El Manchester City se encuentra en un momento clave de la temporada. Después de sufrir una tormenta de derrotas durante los meses de noviembre y diciembre, los cityzens tienen la oportunidad de pasar página. No obstante, para conseguirlo deberán superar un nuevo tramo de lo más complejo con el objetivo de intentar regresar a las posiciones Champions o, quién sabe, apurar sus opciones de revalidar el título.

En este momento y tras finalizar la vigesimosegunda jornada de Premier, el City es quinto en la tabla con 38 puntos. Esta posición clasificatoria resulta frustrante para la plantilla y sus aficionados, que se habían acostumbrado a reinar en Inglaterra en la última década. Cabe recordar que los 'skyblues' han ganado la competición en seis de las últimas siete temporadas.

Esta decadencia deportiva se debe a las continuadas derrotas acumuladas en el tramo final de 2024, probablemente el momento más crítico vivido por Guardiola en los banquillos. Los mancunianos no cayeron solamente contra rivales directos por el título (Liverpool, Tottenham o Aston Villa), sino que también lo hicieron ante Bournemouth, Brighton o Manchester United.

Sin embargo, el fútbol siempre te da oportunidad de revancha, y la ocasión para el City podría llegar en el próximo mes y medio. Los ingleses afrontan un tramo de 42 días lleno de minas, pero en caso de salir victoriosos pondrían patas arriba la Premier League.

En los próximos seis encuentros ligueros se medirán a varios de los equipos de la parte alta de la tabla. Chelsea (en casa), Arsenal (en el Emirates Stadium), Newcastle (en casa), Liverpool (en casa), Tottenham (en el Tottenham Hotspur Stadium) y Nottingham Forest (en el City Ground) serán sus próximos rivales. Cabe destacar que cuatro de estos equipos conforman las posiciones de acceso a la Liga de Campeones. Además del Newcastle, sexto y su máximo perseguidor. Los únicos que viven un mal momento son los Spurs, decimoquintos en la clasificación.

Un 2025 de goleadas... y derrotas

Aunque para muchos el cambio de año no es más que una anécdota, el Manchester City mantenía la esperanza que no lo fuera. El resultado es que los cityzens han mostrado su mejor y peor cara en este arranque de 2025, hecho que no tranquiliza a sus aficionados. El equipo de Guardiola ha conseguido sumar tres goleadas (dos en Premier y una en FA Cup), anotando un total de 18 goles en tres partidos.

El gol de Foden en el partido ante el Sparta Praha / Telefónica

Sin embargo, esta buena dinámica se ha visto manchada por 'pinchazos' como el empate en Brentford o la derrota frente al PSG en Champions. Esta última fue especialmente dolorosa, ya que los 'skyblues' fueron claramente inferiores a los de Luis Enrique. El parcial de 4-0 a favor de los parisinos no dejó otra opción a Guardiola que reconocer que "había ganado el mejor equipo".

Nuevas incorporaciones

Bajo la consigna de recomponer una plantilla tocada anímicamente, la dirección deportiva encabezada por Txiki Begiristain se ha movido mucho en este mercado invernal. La salida de Kyle Walker al AC Milan ha permitido cerrar los fichajes de Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), Abdukodir Khusanov (Lens) y Vitor Reis (Palmeiras).

Estos futbolistas deberán ayudar a los Haaland, Foden, Gündogan y compañía a alcanzar los objetivos fijados a principio de temporada. Para conseguirlo, la primera parada serán 42 días que pueden convertirse en celestiales o infernales.