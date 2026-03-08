Los males del Newcastle son los males de Flick

Newcastle y Barça comparten un estilo de juego similar. El entrenador de las 'urracas', Eddie Howe, despliega un libreto táctico que, salvando las diferencias, se asemeja al de Hansi Flick, especialmente en la parcela ofensiva.

Los ingleses, fieles a la Premier League, apuestan por un fútbol directo, vertical, donde el centro del campo, al contrario que los culés, es anecdótico para su fin de llevar la pelota en el menor tiempo posible al área rival.

Sandro Tonali, el pelotero del equipo, es muy frecuentemente un lanzador de contragolpes más que un metrónomo que dicta el tempo y la pausa del juego. Sufre el italiano con el plan de juego de Howe, más acostumbrado a un ritmo latino que al británico.

La presión alta es otra de las señas de identidad de los 'geordies', con jugadores portetonsos a nivel físico y capaces de aguantar esfuerzos sostenidos durante muchos minutos.

El plan del Newcastle no tiene fisuras, excepto la falta de puntería de sus delanteros, pero en defensa se desmorona al verse sus centrales muchas veces desguarnecidos y obligados a defender a campo abierto.

Eddie Howe y Hansi Flick se saludan en St James' Park / Valentí Enrich

Los números no engañan. Con las estadísticas en la mano, el Newcastle sale mal parado, tanto en registros ofensivos como en retaguardia.

El cuadro de la ribera del Tyne es la séptima peor defensa de la Premier League y el octavo mejor ataque de la competición. Nick Pope y Aaron Ramsdale, porteros de las 'urracas', sólo han mantenido la portería a cero en diez partidos esta temporada disputados ya 43 encuentros en todas las competiciones.

Los centímetros, un arma de doble filo

Los centímetros de los centrales del Newcastle les otorgan una clara ventaja en el juego aéreo, imponiéndose en balones divididos y acciones a balón parado.

Esa misma envergadura, sin embargo, puede convertirse en un arma de doble filo: cuando el partido se rompe y deben correr hacia atrás o defender a campo abierto, su tamaño puede restarles agilidad y velocidad para reaccionar ante atacantes más explosivos.

Ahí, lo que en el área es ventaja puede transformarse en una vulnerabilidad que pueden aprovechar los Lamine, Raphinha, Rashford, Fermín y compañía.

La acción del gol de Dan Burn frente al Athletic / EFE

El zaguero más alto del Barcelona mide siete centímetros menos que la estrella de las 'urracas', Nick Woltemade. Nos referimos, efectivamente, a un Ronald Araujo que mide 1,91m y ya fue el antídoto a un 'gigantón' que, sin embargo, inició desde el banquillo y no saltó al césped hasta el minuto 62'.

Duda en la portería

No es el único. Ambos guardametas, Nick Pope y Aaron Ramsdale, gozan de una buena envergadura, 1,98m y 1,90m, respectivamente.

El a priori titular era, hasta el triunfo ante el Manchester United en la última jornada de la Premier, un Pope que había sido el elegido por Howe en 22 jornadas, por las siete del meta cedido por el Southampton.

En Champions, de hecho, Pope jugó ocho partidos - incluida la visita del Barça -, por solo dos de Ramsdale. Howe cambió de parecer y confió en un Ramsdale cuyas prestaciones ofrecidas ante los 'red devils' le valieron la titularidad ante el City en FA Cup. Está por ver quién partirá de inicio contra el Barça.

Dan Burn no se queda corto: 1,98m de puro dominio en el juego aéreo. Ni un Malick Thiaw que, con sus 194 centímetros, es su habitual compañero en la retaguardia. Sven Botman, el tercer central en discordia, mide 1,93m.

Quien acompañó a Burn para enfrentar a los culés en la Fase liga fue el suizo Fabian Schär, ligeramente más bajo (1,88m) que sus compañeros y ahora en la enfermería por una fractura de tobillo.

Eddie Howe, técnico del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El 'gigantón', envuelto en dudas

El ariete alemán aterrizó este verano en St James' Park procedente del Stuttgart y pese a su temible evergadura, no es un perfil de delantero 'torpón'. Combina su tamaño (1,98m) con una movilidad sorprendente, un 'don' que lo convierten en una seria amenaza para el cuadro culé... siempre y cuando pueda tener minutos, ya que se retiró con molestias en el partido de FA Cup ante el City, partido que el Newcastle perdió 1-3.

Es un '9' que mide casi dos metros pero se sale del estereotipo de 'tanque'. Ni es rematador puro ni vive para el choque. Es un generador: conduce, se asocia y abre espacios a sus compañeros. Antaño le vimos actuar de enlace, falso '9' o incluso segundo punta. Tiene una visión y lectura de juego privilegiadas.

Víctima de un virus que azotó a parte de la plantilla, reapareció ante el Manchester City en la eliminatoria de FA Cup: "Debería estar bien, ha estado enfermo, ayer entrenó individualmente y se sintió bien", aseguró Howe en la previa.