Malas noticias para el Newcastle antes del Barça: dos fichajes, KO

El Newcastle se las arregló para vencer por la mínima al Wolverhampton y cosechar su primer triunfo del curso 2025/26 en la Premier League (0-1). Tres puntos con sabor agridulce para un Eddie Howe que no podrá contar con dos de sus flamantes fichajes para recibir al Barça el próximo jueves 18 de septiembre: Jacob Ramsey y Yoane Wissa.

Los 'magpies' perdieron a Anthony Gordon, expulsado en la derrota ante el Liverpool y debía cumplir sanción, y a Jacob Ramsey, sustituido en el 0-0 ante el Leeds tras recibir una dura entrada en el tobillo. Para colmo, el ex del Brentford sufrió una lesión de rodilla durante su participación con la República Democrática del Congo durante el parón internacional.

Ramsey estará alejado de los terrenos de juego hasta mínimo la próxima ventana FIFA: "Jacob es nuestra única otra preocupación en cuanto a lesiones y se perderá el partido. Sufrió una lesión en esa entrada contra el Leeds, se le hinchó el tobillo en el descanso y tuvo que ser sustituido. Por desgracia, creo que estará de baja hasta el próximo parón internacional, lo cual es un duro golpe", ratificó Howe en la previa de la visita al Molineux Stadium.

Jacob Ramsey se lesionó ante el Leeds y no estará contra el Barça / X

Wissa, inédito

Wissa, por su parte, estará entre cuatro y seis semanas en la enfermería. Se llegó a temer que podía tratarse de una lesión más grave, pero el delantero apunta a reincorporarse a la disciplina 'magpie' una vez termine el parón internacional del próximo mes de octubre. Por tanto, se perderá - al menos - los próximos seis compromisos del Newcastle.

Yoane Wissa, nuevo fichaje del Newcastle de este verano / Newcastle United

Sin duda alguna, todo un varapalo para un Newcastle que aún no había visto debutar a Wissa, fichado el último día de mercado a cambio de 55 millones de libras (unos 63 millones de euros). Ramsey dejó el Aston Villa de Unai Emery para mudarse a St James' Park en una operación que alcanzó las 40 millones de libras (46 millones de euros al cambio).

100 millones en la enfermería

De esta forma, el Newcastle, que apenas sumó cinco puntos en las primeras cuatro jornadas de Premier League, se medirá al FC Barcelona de Hansi Flick el próximo jueves 18 de septiembre con Nick Woltemade o un Joelinton que ya está de vuelta, pero sin Yoane Wissa ni Jacob Ramsey, dos incorporaciones que se tradujeron en una enorme inversión de 100 millones de euros.