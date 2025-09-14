FÚTBOL INTERNACIONAL
Malas noticias para el Newcastle antes del Barça: dos fichajes, KO
Tanto Jacob Ramsey como Yoane Wissa estarán de baja hasta después del próximo parón internacional de octubre y no estarán disponibles para Eddie Howe para recibir al conjunto de Hansi Flick
El Newcastle se las arregló para vencer por la mínima al Wolverhampton y cosechar su primer triunfo del curso 2025/26 en la Premier League (0-1). Tres puntos con sabor agridulce para un Eddie Howe que no podrá contar con dos de sus flamantes fichajes para recibir al Barça el próximo jueves 18 de septiembre: Jacob Ramsey y Yoane Wissa.
Los 'magpies' perdieron a Anthony Gordon, expulsado en la derrota ante el Liverpool y debía cumplir sanción, y a Jacob Ramsey, sustituido en el 0-0 ante el Leeds tras recibir una dura entrada en el tobillo. Para colmo, el ex del Brentford sufrió una lesión de rodilla durante su participación con la República Democrática del Congo durante el parón internacional.
Ramsey estará alejado de los terrenos de juego hasta mínimo la próxima ventana FIFA: "Jacob es nuestra única otra preocupación en cuanto a lesiones y se perderá el partido. Sufrió una lesión en esa entrada contra el Leeds, se le hinchó el tobillo en el descanso y tuvo que ser sustituido. Por desgracia, creo que estará de baja hasta el próximo parón internacional, lo cual es un duro golpe", ratificó Howe en la previa de la visita al Molineux Stadium.
Wissa, inédito
Wissa, por su parte, estará entre cuatro y seis semanas en la enfermería. Se llegó a temer que podía tratarse de una lesión más grave, pero el delantero apunta a reincorporarse a la disciplina 'magpie' una vez termine el parón internacional del próximo mes de octubre. Por tanto, se perderá - al menos - los próximos seis compromisos del Newcastle.
Sin duda alguna, todo un varapalo para un Newcastle que aún no había visto debutar a Wissa, fichado el último día de mercado a cambio de 55 millones de libras (unos 63 millones de euros). Ramsey dejó el Aston Villa de Unai Emery para mudarse a St James' Park en una operación que alcanzó las 40 millones de libras (46 millones de euros al cambio).
100 millones en la enfermería
De esta forma, el Newcastle, que apenas sumó cinco puntos en las primeras cuatro jornadas de Premier League, se medirá al FC Barcelona de Hansi Flick el próximo jueves 18 de septiembre con Nick Woltemade o un Joelinton que ya está de vuelta, pero sin Yoane Wissa ni Jacob Ramsey, dos incorporaciones que se tradujeron en una enorme inversión de 100 millones de euros.
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono