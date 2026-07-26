Malas noticias para Iraola nada más debutar

El debut más amargo de la pretemporada a nivel de banquillos lo vivió Andoni Iraola. El nuevo entrenador del Liverpool se estrenó en el cargo con victoria; sin embargo, la noticia negativa del día la protagonizó el central Joe Gómez, lesionado a las primeras de cambio.

El defensor internacional inglés sufrió molestias durante la goleada por 4-2 frente al Sunderland, en el primer encuentro amistoso de los 'Reds' en su gira por Estados Unidos en Nashville.

"Probablemente la peor noticia haya sido la lesión repentina de Joe. Estábamos contentos porque estábamos haciendo toda la pretemporada completando entrenamientos sin perder a ningún jugador. Por desgracia para nosotros, enseguida perdimos a Joe", aseguró Iraola tras el partido, en declaraciones publicadas por la web del club.

A sus 29 años, el central del Liverpool tuvo que retirarse del terreno de juego incluso antes de cumplirse los diez minutos de partido, siendo sustituido por el jovencísimo Ifeanyi Ndukwe. El marcador todavía reflejaba el 0-0, justo tres minutos antes de que Kieran Morrison pusiese el primero.

Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas completaron la goleada frente a un Sunderland que logró incluso remontar el tanto inicial con goles de Enzo Le Fée y Timur Tuterov, pero que terminó sucumbiendo ante el poderío ofensivo de los de Iraola.

Pese a estrenarse con victoria, el que fuera entrenador del Bournemouth aseguró que "hay muchas cosas que corregir". "Obviamente, es el primer día, se notaba la pesadez en las piernas. Nos faltó algo de frescura, pero esto nos servirá como buen punto de partida para mejorar aspectos del juego", añadió el técnico vasco, sucesor de Arne Slot.

El Liverpool afronta ahora un calendario que incluye amistosos frente al Leeds, Wrexham, Mónaco y Como, antes de disputar su primer encuentro de la temporada de la Premier League a domicilio contra el Newcastle, el 23 de agosto.