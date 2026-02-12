Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER LEAGUE

Las malas noticias continúan en el Tottenham: Odobert se rompe el cruzado

El jugador se someterá a cirugía la próxima semana

EFE

Londres

El atacante francés Wilson Odobert, del Tottenham Hotspur, se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y se perderá lo que resta de temporada.

Odobert, de 21 años, sufrió esta lesión en la primera parte de la derrota de su equipo contra el Newcastle United.

"Podemos confirmar que Wilson Odobert ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Visitará a un especialista la semana que viene antes e someterse a una operación y entonces comenzará la rehabilitación su nuestro equipo médico", dijo el Tottenham en un comunicado.

El extremo francés llegó al Tottenham en el verano de 2024 procedente del Burnley a cambio de 30 millones de euros y desde entonces ha disputado 54 partidos, marcado cinco goles y repartido cinco asistencias con los 'Spurs'.

El diagnóstico de la lesión de Odobert llega después de que el Tottenham despidiera este miércoles a Thomas Frank, su entrenador, por los malos resultados del equipo.