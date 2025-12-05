Malas noticias para el City con Rodri antes de visitar el Bernabéu

Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, será duda para el partido de Liga de Campeones contra el Real Madrid de la próxima semana.

El futbolista español solo ha podido jugar unos minutos contra el Bournemouth a principios de noviembre tras lesionarse en los isquiotibiales el 5 de octubre y no estará este fin de semana contra el Sunderland.

"Está mejorando, pero no sé cuánto le falta para estar listo", dijo Pep Guardiola, entrenador de los 'Sky Blues' este viernes en rueda de prensa.

Preguntado por su disponibilidad para el duelo de Champions contra el Real Madrid del miércoles que viene en el Santiago Bernabéu, Guardiola no quiso dar ninguna pista. "Pregúntame otra vez en Madrid", respondió con una sonrisa.

El futbolista español se dañó en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció fugazmente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth al entrar en el tiempo de descuento. Sin embargo, desde entonces ha recaído del problema muscular.

Entre todas las competiciones, Rodri solo ha podido jugar ocho encuentros esta temporada, después de que en septiembre de 2024 se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla y se perdiera prácticamente todo el curso.

"OBLIGADOS A MEJORAR"

Pep Guardiola abogó por que su equipo sea más sólido y afirmó que no le ha gustado recibir seis goles en los últimos dos partidos.

El Manchester City venció a Leeds United y Fulham en sus dos últimos partidos de Premier League, pero recibió dos goles por parte de los 'Whites' y cuatro contra los 'Cottagers' entre semana.

"Tenemos que mejorar, seguro. Hablaremos de eso hoy quizás mañana por la mañana también. No es algo que me guste, no me gusta conceder seis goles en dos partidos. Tenemos que solucionar lo que podemos hacer mejor y ser más sólidos. He visto repetido el partido y sé lo que tenemos que hacer", dijo el de Sampedor en rueda de prensa.

"El partido del Fulham está olvidado, aprendemos de ello, pero está olvidado. Por supuesto que estoy preocupado con algunas cosas y tenemos que aprender por qué concedemos goles, pero tengo a Marco (Silva) y a su Fulham en gran consideración y sé que marcar cinco goles allí no es fácil. Perder ese 'momentum' es parte del proceso y tenemos que aceptarlo".

El City tendrá la oportunidad este sábado contra el Sunderland de aumentar la persecución contra el Arsenal, que podría dejarse puntos en su visita a Villa Park. Los 'Sky Blues' están a cinco puntos del líder y, tras medirse al Sunderland, viajarán a Madrid para medirse al Real Madrid en la Liga de Campeones