El mago rebelde que reta a Xabi Alonso

El nombre de Rayan Cherki está dando la vuelta al mundo por una increíble asistencia de rabona en la victoria del Manchester City contra el Sunderland por 3-0. Fue una caricia perfecta al balón, que voló directo hacia la cabeza de Foden para marcar el gol. Su nombre aparece cada vez en más portadas. Sin embargo, sus constantes detalles de superdotado técnico no sorprenden a quienes lo tenían controlado en el Olympique de Lyon.

Ahora, después de destacar en la Premier League, considerada por muchos la liga más complicada del mundo, quiere dar el golpe definitivo sobre la mesa: en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid de Kylian Mbappé y en la Champions League. Un reto de máxima dificultad que podría situarlo en la posición que su talento merece, aunque hasta hace poco no podía aspirar a ella por sus actitudes.

Cherki, futbolista del Manchester City / Man City

El talento del franco-argelino ya era evidente cuando rompía récords de precocidad en Francia, pero no se habló tanto de él por su carácter rebelde. Cherki, un auténtico mago con el balón, tenía que dar un paso adelante en otras facetas, como el sacrificio defensivo, el compromiso con el grupo y el comportamiento dentro y fuera del campo. Aspectos imprescindibles para brillar en la élite y que, desde que empezó a aplicarlos en su última temporada en Lyon, lo han convertido en uno de los futbolistas más interesantes del panorama internacional.

Estados Unidos: un buen aperitivo

Los primeros destellos de Cherki en el City se vieron en el Mundial de Clubes. El conjunto de Pep Guardiola se llevó la gran ganga del verano: menos de 40 millones costó el atacante de 22 años, que el Lyon tuvo que vender para hacer frente a sus graves problemas económicos. Durante esa competición, que terminó de forma sorpresiva cuando el Al-Hilal los eliminó, marcó un gol y dio una asistencia en cuatro partidos, además de dejar múltiples detalles de clase mundial.

La reacción del alcanzapelotas al caño de Cherki.



Este video es espectacular. 🚬pic.twitter.com/C2cCo2ngDA — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 27, 2025

La duda era si iba a encajar en la idea de Guardiola, un técnico que quiere controlar todos los detalles del juego. Catorce partidos después, está claro que él es el encargado de romper las “reglas” del equipo, con libertad para moverse e inventar jugadas de fantasía a su antojo. Con un goleador como Erling Haaland en la punta de ataque y otros talentos como Foden, Bernardo Silva o Reijnders cuando se juntan por dentro, resulta fácil imaginar de lo que puede ser capaz el franco-argelino.

Rayan Cherki's rabona assist and Phil Foden's perfect header. Incredible. 🪄😍pic.twitter.com/CF1lSljdkb — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 6, 2025

Su última genialidad fue una rabona para asistir a Foden ante el Sunderland y elevar sus cifras a tres tantos y seis asistencias en catorce partidos. Pero el mago de Pep quiere mucho más. Y está más que listo para ello. Próxima parada: Santiago Bernabéu.