La magia de la FA Cup no debe sorprender al Liverpool

El líder indiscutible de la Premier League contra el colista de la Championship. Un equipo indestructible contra otro que no encuentra su camino a la victoria en segunda división. El pronóstico no podría ser más claro sobre el papel, aunque en la FA Cup todo es posible; el Liverpool visita Home Park para medirse al Plymouth donde no debe dejarse sorprender por la magia de la competición copera si quiere mantener el sueño del póker de títulos vivo esta temporada (16:00 horas).

Los reds ya se han asegurado un viaje a Wembley para esta temporada tras la victoria en la Carabao Cup contra el Tottenham. Sin mucho tiempo para descansar, los pupilos de Arne Slot centran su atención en la FA Cup donde espera el Plymouth de segunda división inglesa en cuarta ronda. Home Town se prepara para recibir a un equipo prácticamente invencible que no quiere dejarse sorprender por la magia de la competición contra un rival, sobre el papel, realmente asequible.

El colista de la Championship contra el líder de la Premier

Puede que el Plymouth sea el colista de la Championship, aunque llega al choque con los reds después de haber ganado de manera meritoria al West Bromwich Albion en su feudo en el último partido disputado. El equipo de Miron Muslic venció en tercera ronda a un primera como el Brentford y llegan con el convencimiento de poder dar el gran golpe contra el Liverpool.

Los reds, por su parte, llegan con la moral por las nubes, pero con un equipo plagado de lesionados. Arne Slot prepara cambios para equilibrar los esfuerzos de la gran cantidad de partidos que tienen esta temporada, aunque la segunda unidad del Liverpool está lista para responder como ya ha demostrado esta campaña en numerosas ocasiones.

Los locales se agarran a la imprevisibilidad de la competición para vencer al Liverpool, especialmente con el ambiente de Home Park que se espera infernal para los reds. Los reds notarán la presión de ser favoritos contra los colistas de la Championship, un partido trampa para los de Slot que no pueden permitirse un tropiezo si quieren mantener vivo el sueño del póker de títulos esta temporada. Colista de la Championship contra el líder indiscutible de la Premier League con la magia de la FA Cup como factor sorpresa. ¿Será una tarde para el recuerdo del Plymouth en Home Town?