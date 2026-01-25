La magia de Estevao ahonda en la crisis profunda del Crystal Palace

Dos cosas quedaron claras este domingo en Selhurst Park. Que los 45 'kilos' que el Chelsea pagó por Estevao se quedarán cortos y que el Crystal Palace es un claro candidato al descenso. Los de Oliver Glasner, que arrancaron la temporada como un tiro, sumaron una nueva derrota en la Premier League frente a un conjunto 'blue' liderado por el joven futbolista de 18 años.

A falta de Cole Palmer... basta con Estevao. Le seguía media Europa tras despuntar en el Brasileirao con el Palmeiras, pero solo el Chelsea se atrevió a rascarse el bolsillo por un extremo que, por mucha calidad que atesorase, todavía no había demostrado nada en la élite. No suelen salir bien estos fichajes, sobre todo en una Premier League acostumbrada a sobre pagar por jóvenes promesas. Pero esta vez, los londinenses han triunfado.

Tanto que los 45 millones de euros que abonaron el pasado mes de julio podrían incluso ser pocos. De hecho, su valor de mercado ha crecido hasta los 80 'kilos', según el portal especializado 'Tranfermarkt'. Y no es para menos. Sobre todo teniendo en cuenta partidos como el de este domingo, en el que protagonizó un auténtico show culminado con un gol decisivo y una asistencia.

Puede marcar una época

El brasileño fue el encargado de estrenar el marcador de un Chelsea que pareció atascado en la primera media hora pero que sigue alargando el 'efecto Rosenior', que desde que llegó al banquillo 'blue' el 8 de enero, ha cosechado cuatro victorias y una sola derrota frente al Arsenal en la EFL Cup. Y todo ello gracias, en parte, a la magia de un Estevao llamado a marcar una época con tan solo 18 años.

Estevao del Chelsea celebra tras marcar el segundo gol ante el Barça / EFE/EPA/NEIL HALL

Porque no solo ha logrado echarse el equipo a la espalda, sino que ha eclipsado por completo a Cole Palmer aprovechando el sinfín de lesiones que han ido apartando al inglés de los terrenos de juego esta temporada. De nuevo ausente frente al Crystal Palace, el Chelsea supo recomponerse para golear por 1-3 con los tantos del propio Estevao, de Joao Pedro y de Enzo Fernández.

El primer tanto llegó tras un mal despeje de la defensa local, recogido por Estevao en el medio del campo. Salió por velocidad el brasileño hasta llegar a la portería rival, donde batió a Henderson. Pero no iba a ser su única intervención en el resultado del encuentro, pues ya en la segunda mitad, asistió a Joao Pedro para que pusiera el segundo instantes después de que el extremo perdonase su doblete en otra gran acción individual. Enzo Fernández sentenció desde los once metros.

La racha del Crystal Palace

Ya desde antes de arrancar la jornada, sobre el papel todo apuntaba a un triunfo del Chelsea en Selhurst Park. Pero una goleada (disimulada por el 1-3 definitivo de Chris Richards en el 88') de este tipo no hace más que ahondar en la herida del Crystal Palace, que encadena 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria con ocho derrotas y tres empates.

Los de Oliver Glasner son incapaces de reaccionar y ya se encuentran a 8 puntos de la zona de descenso. La distancia sigue siendo amplia, pero las dinámicas de sus rivales directos no invitan al optimismo, pues tanto West Ham como Nottingham Forest y Leeds han ido sumando puntos muy importantes en las últimas jornadas, sobre todo los 'hammers', que marcan la zona roja con 20 puntos.